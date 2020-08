Cincinnati, il programma di venerdì 21 agosto: Caruso sfida Thompson per un posto nel main draw

Giornata conclusiva per quanto riguarda le qualificazioni del Western & Southern Open di Cincinnati: sabato prenderanno il via i tabelloni principali (qui il sorteggio di quello maschile, qui quello femminile) mentre oggi si giocheranno i restanti 24 match di qualificazione. Salvatore Caruso (che ieri ha superato Jannik Sinner in rimonta) è l’unico azzurro rimasta in gara dopo le sconfitte all’esordio di Seppi, Travaglia, Mager e Paolini. Il siciliano si giocherà l’accesso al main draw contro l’australiano Jordan Thompson, testa di serie numero 7 del tabellone cadetto e numero 64 del mondo. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che scenderanno in campo sul Grandstand verso le 19 italiane.

Il programma completo di venerdì 21 agosto (orari italiani)

GRANDSTAND – dalle 17

[WC] JJ Wolf vs Jaume Munar

[7] Jordan Thompson vs Salvatore Caruso

[1] Gilles Simon vs [WC] Sebastian Korda



CAMPO 17 – dalle 17

[1] Jil Teichmann vs [22] Shelby Rogers

Ysaline Bonaventure vs [WC] CiCi Bellis

Astra Sharma vs Vera Zvonareva



CAMPO 10 – dalle 17

[6] Daria Kasatkina vs [18] Christina McHale

Leylah Fernandez vs [24] Kristie Ahn

[7] Arantxa Rus vs [17] Nina Stojanovic



CAMPO 7 – dalle 17

Liudmila Samsonova vs [14] Jessica Pegula

[10] Sorana Cirstea vs Anna Kalinskaya



CAMPO 11 – dalle 17

Lloyd Harris vs Andrej Martin

Dominik Koepfer vs [WC] Mackenzie McDonald

Kamil Majchrzak vs [16] Cameron Norrie



CAMPO 12 – dalle 17

Gregoire Barrere vs Marcos Giron

Emil Ruusuvuori vs Federico Coria



CAMPO 9 – dalle 17

[12] Kirsten Flipkens vs [WC] Katie Volynets

Oceane Dodin vs [21] Paula Badosa



CAMPO 14 – dalle 17

[12] Soonwoo Kwon vs [Alt] Norbert Gombos

[4] Aljaz Bedene vs [22] Dennis Novak



CAMPO 15 – dalle 17

[5] Laura Siegemund vs [WC] Caroline Dolehide

[WC] Ann Li vs [15] Viktoria Kuzmova



CAMPO 8 – dalle 17

Pedro Martinez vs [21] Marton Fucsovics

Yasutaka Uchiyama vs [13] Ricardas Berankis

I tabelloni di Cincinnati con tutti i risultati aggiornati