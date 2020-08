ATP Challenger Todi: sconfitta per Cecchinato, salta il derby con Moroni in semifinale

Se ieri si era detto soddisfatto della convincente vittoria in due set, oggi non potrà fare altrettanto; infatti Marco Cecchinato è stato sconfitto 6-4 6-4 in un’ora e 18 minuti da Yannick Hanfmann ai quarti di finale del Challenger di Todi. “Sono entrato in campo da sfavorito contro un grande atleta che giocava in casa. Ho sfruttato alla perfezione il servizio e ho spinto bene sul suo rovescio: credo che la mia aggressività sia stata decisiva” ha detto il tedesco dopo la vittoria sulla testa di serie n. 2, e non sono mancati neanche i complimenti all’organizzazione dell’evento. “Devo ammettere che stanno facendo davvero un ottimo lavoro. In giro per il circolo vedo che tutti rispettano i protocolli e c’è un clima disteso che aiuta noi tennisti a concentrarci sulle partite. Ci sentiamo fortunati a fare finalmente il nostro mestiere sicuri e protetti”.

La sconfitta con il n. 143 del mondo ha precluso così agli appassionati di tennis la possibilità di assistere al derby tricolore tra due tennisti dal rovescio a una mano. In semifinale infatti il prossimo avversario di Hanfmann sarà il n. 236 Gian Marco Moroni, che in 2 ore e 11 minuti ha avuto la meglio su un altro tennista teutonico, il n. 133 Cedrik-Marcel Stebe. La vittoria di Moroni in chiusura di giornata è una vera e propria impresa ed è arrivata dopo una estenuante rimonta. “Sul 2-6 3-5 è partita la lotta. Non potevo arrendermi così facilmente, ho tirato fuori l’orgoglio e ho iniziato a battagliare. Piano piano ho allungato gli scambi, il mio avversario ha commesso qualche errore di troppo e ho girato il match. Ora testa alla semifinale: non voglio fermarmi”.

Gian Marco Moroni – ATP Challenger Todi 2020 (foto Felice Calabrò)

Orgoglio che purtroppo non è bastato al n. 130 del mondo Federico Gaio. La testa di serie n. 3 si è arreso dopo 2 ore e 42 minuti contro Antoine Hoang, il quale occupa appena 6 posizioni più in basso di lui nel ranking. Il francese adesso se la vedrà con lo spagnolo Bernarde Zapata Miralles per un posto in finale.

Risultati:



B. Zapata Miralles b. [5] F. Bagnis 5-3 rit.

[7] Y. Hanfmann b. [2] M. Cecchinato 6-4 6-4

G. Moroni b. [4] C Stebe 2-6 7-5 6-3

[6] A. Hoang b. [3] F. Gaio 7-5 4-6 6-4



Il programma di oggi



17:00 – B. Zapata Miralles vs [6] A. Hoang

20:30 – G.M. Moroni vs [7] Y. Hanfmann