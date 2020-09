Thiem, Zverev e Osaka: in finale a New York, assenti a Roma

C’era un po’ da aspettarselo. Dominic Thiem e Alexander Zverev, protagonisti della finale maschile degli US Open, e Naomi Osaka, in finale nel torneo femminile, hanno deciso di non giocare il Masters 1000 di Roma. In particolare, per Thiem e Zverev in effetti i tempi per essere pronti a giocare il torneo sarebbero stati particolarmente stretti.



Il tedesco e l’austriaco infatti avrebbero dovuto prendere un aereo al termine della finale di domenica, arrivare nella capitale, farsi 24 ore di quarantena in hotel e poi essere in campo presumibilmente tra mercoledì e giovedì. Una tabella di marcia che i due hanno evidentemente giudicato eccessivamente rigida. Nessuno dei due è iscritto al torneo di Amburgo, peraltro città nativa di Sascha. Quindi a meno di ripensamenti dell’ultimo, li rivedremo direttamente al Roland Garros. Deve aver fatto simili valutazioni anche Osaka, che pure si dovrebbe far rivedere in quel di Parigi.



A ringraziare per le assenze di Thiem e Zverev è sicuramente Rafa Nadal. Senza quello che probabilmente è il secondo miglior giocatore al mondo sulla terra rossa e il campione del 2017, il fenomeno di Manacor avrà due ostacoli in meno nella sua corsa al suo decimo titolo al Foro Italico. Sono contenti di questa notizia anche Richard Gasquet e Alexander Bublik che entrano direttamente in tabellone e non dovranno affrontare le qualificazioni.



In campo femminile, ad approfittare del forfait di Osaka, è nientedimeno che Ajla Tomljanovic, n.59 del ranking WTA, nota al pubblico italiano anche per essere la fidanzata di Matteo Berrettini. Questi ritiri a dir poco eccellenti sono arrivati a poche ore dal sorteggio che si svolgerà oggi alle ore 18.

