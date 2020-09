WTA Ranking: Halep può chiudere il 2020 al n.1

Quattordici match vinti consecutivamente da Simona Halep, tre tornei di fila conquistati nel 2020, di cui due al rientro dal lockdown. E benché affermi, come da copione, di andare a Parigi senza alcuna pressione, è indubbio che al Roland Garros Simona si giochi le sorti di questa disgraziata stagione. Vincendo a Parigi tornerebbe n.1 del mondo e chiuderebbe l’anno in vetta per la terza volta in carriera. E incamererebbe il terzo slam, continuando un trend che la vedrebbe vincitrice di almeno un major dal 2018 in poi. Al contrario, chiuderebbe in Francia una buona stagione “di transizione” verso un 2021 in cui, si spera, questa nuova normalità consenta al Tour di avere una continuità che finora è mancata.

Il primo trionfo a Roma consolida la seconda posizione in classifica della rumena. Il forfait di Osaka al Roland Garros mette al riparo Simona dall’eventualità di cedere una posizione alla giapponese. Le altre dirette inseguitrici non hanno alcuna possibilità di scalzarla dal n.2: Pliskova, le cui condizioni dopo la drammatica finale a Roma sono tutte da verificare, non riuscirebbe a sopravanzare Halep nemmeno se vincesse lo slam rosso e se Simona uscisse al primo turno. Purtroppo (o per fortuna) il nuovo sistema di calcolo del ranking, messo a punto per minimizzare lo stravolgimento del calendario dovuto all’emergenza sanitaria, rende inevitabilmente la classifica molto statica.

Ed è per questo che non si vedono grossi movimenti, soprattutto nei piani alti della classifica. In top10, recupera un posto Svitolina (n.5) ai danni di Kenin (n.6), brutalizzata da Azarenza (stabile al n.14) al Foro. In top20, due posizioni in più per Muguruza (n.15), ottima semifinalista a Roma, che scavalca Keys (n.16) e Martic (n.17). Scorrendo la classifica delle prime 100, i movimenti più significativi sono quelli di Putintseva (+3, n.27), Kuznetsova (+5, n.33), Blinkova (+6, n.59), Sorribes Tormo (+8, n.70), vincitrice a Cagnes-sur-Mer, Kovinic (+13, n.73) e Bolsova (+10, n.97). Scende di 5 posti Venus Williams (n.75).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Ashleigh Barty 17 8717 2 0 Simona Halep 17 7255 3 0 Naomi Osaka 16 5780 4 0 Karolína Pliskova 20 5205 5 1 Elina Svitolina 24 4740 6 -1 Sofia Kenin 25 4700 7 0 Bianca Andreescu 10 4555 8 0 Kiki Bertens 25 4335 9 0 Serena Williams 13 4080 10 0 Belinda Bencic 25 4010 11 0 Petra Kvitova 16 3736 12 0 Aryna Sabalenka 25 3615 13 0 Johanna Konta 18 3152 14 0 Victoria Azarenka 17 3122 15 2 Garbiñe Muguruza 17 3016 16 -1 Madison Keys 16 2962 17 -1 Petra Martic 23 2850 18 0 Elena Rybakina 27 2546 19 0 Marketa Vondrousova 17 2538 20 0 Elise Mertens 28 2490 21 0 Anett Kontaveit 20 2330 22 0 Angelique Kerber 21 2271 23 0 Alison Riske 23 2256 24 0 Maria Sakkari 26 2240 25 0 Jennifer Brady 24 2165 26 0 Karolína Muchova 17 1982 27 3 Yulia Putintseva 26 1955 28 1 Dayana Yastremska 25 1925 29 -2 Amanda Anisimova 19 1905 30 -2 Donna Vekic 25 1880 31 0 Ekaterina Alexandrova 28 1775 32 0 Qiang Wang 23 1706 33 5 Svetlana Kuznetsova 18 1631 34 -1 Sloane Stephens 21 1573 35 -1 Ons Jabeur 22 1573 36 -1 Magda Linette 29 1573 37 0 Barbora Strycova 21 1570 38 -2 Anastasia Pavlyuchenkova 22 1570 39 0 Saisai Zheng 24 1510 40 0 Shuai Zhang 26 1475 41 0 Julia Görges 21 1423 42 0 Veronika Kudermetova 29 1388 43 0 Jeļena Ostapenko 24 1360 44 0 Kristina Mladenovic 28 1335 45 0 Caroline Garcia 28 1325 46 1 Marie Bouzkova 23 1314 47 3 Polona Hercog 24 1310 48 -2 Anastasija Sevastova 23 1288 49 -1 Fiona Ferro 26 1267 50 -1 Rebecca Peterson 24 1255

CASA ITALIA

Settimana dove prevale il segno negativo nel ranking delle italiane. Camila Giorgi perde 5 posizioni e scende al n.74. Perdono terreno anche Cocciaretto, Errani, Gatto-Monticone, Trevisan, Di Giuseppe e Pieri. Fanno eccezione Jasmine Paoline (+5, n.94) e soprattutto Di Sarra che guadagna ben 80 posizioni (n.332) dopo la vittoria all’ITF di Tarvisio.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Punti Tornei 74 -5 Camila Giorgi 930 24 94 5 Jasmine Paolini 755 30 130 -2 Elisabetta Cocciaretto 549 21 150 -1 Sara Errani 446 27 156 -1 Giulia Gatto-Monticone 432 27 159 -1 Martina Trevisan 429 27 195 -2 Martina Di Giuseppe 339 30 290 -3 Jessica Pieri 209 28 300 0 Martina Caregaro 195 19 314 1 Stefania Rubini 180 21 321 2 Bianca Turati 172 13 332 80 Federica Di Sarra 158 17 336 -1 Lucia Bronzetti 155 23 356 -3 Cristiana Ferrando 136 23 386 7 Lucrezia Stefanini 122 25 409 -5 Deborah Chiesa 112 20 433 -2 Camilla Scala 100 14 435 -1 Camilla Rosatello 99 18 459 0 Gaia Sanesi 91 16 466 -1 Angelica Moratelli 89 21

NEXT GEN RANKING

Non c’è nessun nuovo ingresso nella top10 delle giovani under20. Si scambiano tra loro le posizioni Yastremska (n.2) e Anisimova (n.3), Gauff (n.51) e Swiatek (n.53), Gracheva (n.89) e Potapova (n.92). (Nel Next Gen ranking del 2018 rientrano le giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2000).