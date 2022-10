WTA Cluj-Napoca: Paolini lotta e va in finale. Wang battuta al terzo set

J. Paolini b. Wang [7] 7-5 4-6 6-3

Il programma della giornata di tennis odierna prevedeva due significativi appuntamenti per il movimento azzurro: in attesa della semifinale di Musetti a Firenze, il primo si è concluso nel migliore dei modi per i nostri colori. Jasmine Paolini ha infatti superato in tre set Xiyu Wang nella semifinale del WTA 250 di Cluj-Napoca e si è così guadagnata l’accesso alla seconda semifinale nel circuito maggiore della carriera (dopo quella vinta a Portorose l’anno scorso). La giocatrice toscana è riuscita ad arginare il tennis aggressivo di Wang che a tratti appariva ingiocabile. Jasmine è stata brava anche a non farsi distrarre dai problemi fisici accusati dalla cinese nel terzo set, continuando sulla sua strada fino al break decisivo. Nella finale del Transylvania Open by Verdino di domani, l’azzurra, che grazie a questo risultato tonerà tra le prime 70 del ranking, affronterà Blinkova, già incontrata quattro volte e battuta negli ultimi due precedenti.

IL MATCH – Paolini fa sempre giocare un colpo in più a Wang, spesso poco precisa nel momento di chiudere il punto, soprattutto a rete (come si vedrà poi a fine primo set). Proprio con una volée sbagliata arrivano le prime palle break per l’italiana, e gliene basta una per passare in vantaggio 4-2. Il primo break del match è di Jasmine, arrivato con un potente drittone tirato da ben oltre la linea di fondo, sul quale la cinese non tenta neanche di andarci. Purtroppo per lei però, anche la cinese sa spingere eccome da fondo e lo dimostra subito: il contro-break a suon di accelerazioni con entrambi i fondamentali infatti è immediato.

La grande dinamicità dell’italiana, mostrata già nel match di quarti di finale contro Niemeier, conferma come nella seconda parte di stagione Paolini riesca sempre a dare il meglio di sé. La cinese è la tennista dotata di un tennis d’attacco, ma è Jasmine, capace anche di saper soffrire nei momenti del bisogno, a dettare gli scambi. Il primo set point per lei arriva nel dodicesimo game, dove la cinese, giocando la seconda, lo annulla con coraggio ribaltando l’andamento dello scambio chiuso con un gran vincente di dritto.Paolini però si procura un’altra chance e arriva un regalone di Wang che a campo aperto, a due passi dalla rete, tira un diritto proprio nella direzione in cui stava correndo Paolini. La numero 78 del mondo ‘si limita’ a mettere la racchetta e indirizzare la palla nel campo sguarnito con la cinese che può solo seguire con lo sguardo il risultato del suo errore. Jasmine chiude il primo set 7-5 meritatamente in 50 minuti (con 14 vincenti, 8 non forzati, e 70% di prime palle messe in campo).

L’azzurra parte bene anche nel secondo set procurandosi una palla break dopo aver tenuto il servizio nel primo game. Wang, però, si salva e nel gioco successivo passa al contrattacco. Sulla seconda chance di break per la cinese, Jasmine è sfortunata perché un suo dritto all’incrocio delle linee viene chiamato fuori: la giudice di sedia interviene con l’overrule, ma il punto si deve rigiocare perché Wang era riuscita comunque a difendersi in qualche modo. La numero 59 del mondo sfrutta bene la ripetizione del punto e strappa il servizio alla giocatrice toscana. Sul 4-2 in suo favore, la cinese va vicina ad ammazzare il set ma Jasmine annulla due palle per il doppio break con altrettanti vincenti.

Paolini soffre anche quando serve per rimanere nel set sul 3-5. Sul 30-0 sbaglia uno smash dopo aver fatto rimbalzare il lob difensivo dell’avversaria che sfrutta l’occasione per risalire nel game fino al set point. L’azzurra, però, non smette di credere nella possibilità di rientrare nel parziale e riesce a prolungarlo trovando una serie di ottime prime di servizio. Wang, invece, apre il gioco successivo sul 5-4 con due doppi falli: Jasmine coglie l’attimo e si procura in totale tre palle break. La cinese, però, non regala nulla e anzi fa gli straordinari quando ha la possibilità di colpire con il rovescio dal centro del campo. Dopo le chance di break arrivano – anzi ritornano – i set point: al terzo del game (il quarto in tutto), Paolini incappa in un gratuito di dritto. Si va quindi al set decisivo.

Sullo slancio del parziale vinto, Wang mette immediatamente pressione all’italiana rispondendo bene. Jasmine è però brava a rimanere concentrata: con pazienza riesce ad annullare due palle break che avrebbero potuto indirizzare sin da subito il set verso la cinese. La giocatrice toscana prova allora a spostare dalla sua parte l’inerzia del match e lo fa giocando un game in risposta strepitoso: Wang mette in campo tre prime, ma Paolini brekka comunque a zero. La mancina cinese, però, reagisce e si pone nelle condizioni per sfruttare un paio di errori evitabili di Jasmine con il dritto. La numero 59 del mondo non sembra comunque essere al meglio fisicamente e infatti durante il cambio campo interviene il fisioterapista: Wang soffre di un problema all’altezza degli addominali e viene trattata negli spogliatoi. Al rientro in campo, la cinese serve comunque discretamente, mentre Paolini ci mette qualche minuto per rimettersi in ritmo partita.

Jasmine alza il livello del suo gioco e nel frattempo aumenta la sofferenza di Wang. Sul 3-2 arriva così una palla break per l’azzurra che sfrutta un errore dell’avversaria per allungare. La giocatrice asiatica, spesso piegata per il dolore tra un punto e l’altro, rimane comunque in partita e, aggrappandosi al rovescio, ottiene subito il controbreak. Il braccio di ferro continua: Wang non riesce più a spingere il servizio ma da fondocampo tiene comunque alto il ritmo. Sulla parità dell’ottavo game, però, Paolini, da lontanissimo, trova un passante di dritto formidabile, capitalizzato subito dopo con il punto che le vale un nuovo break di vantaggio. Sul 5-3 Jasmine serve bene e si va a prendere una grande vittoria dopo due ore e mezzo di gioco. Domani giocherà la seconda finale WTA della carriera.

IL TABELLONE COMPLETO DEL WTA 250 DI CLUJ-NAPOCA

Nell’altra semifinale, giocata come primo match di giornata in Romania, c’è stata la vittoria della qualificata Anna Blinkova che ha battuto nel derby russo Anastiasia Potapova in rimonta per 5-7 6-4 6-4. Per la 24enne n.138 del mondo si tratta della prima finale WTA della carriera, ottenuta battendo per la seconda volta in questo torneo una top50; mentre resta un po’ di rammarico per Potapova, testa di serie n.4, vincitrice quest’anno del torneo di Istanbul e giocando la finale a Praga.