Serie A1 Maschile, 6ª giornata: TC Rungg conquista l’ultimo posto per le semifinali

La sesta e ultima giornata della “regular season” ha definito gli ultimi verdetti della Serie A1 2022, lasciando una situazione in sospeso perché il New Tennis Torre del Greco ha presentato ricorso contro la sconfitta a tavolino nella sfida casalinga con Pistoia (Girone 2).

Il TC Rungg ha conquistato l’ultimo posto utile per le semifinali, vincendo il Girone 4, unendosi a Tennis Park Genova, che ha strappato il pass nell’anticipo di martedì, e alle due matricole CT Palermo e TC Sinalunga Siena, dominatrici dei Gironi 2 e 3.

Sono stati sorteggiati anche gli accoppiamenti di play-off e play-out che vedranno le sfide di andata disputarsi il 26-27 novembre e le sfide di ritorno il 4 dicembre.

Il TC Rungg Sudtirol affronterà il CT Palermo, la prima sfida si disputerà ad Appiano, il ritorno in Sicilia. L’altra semifinale vedrà il Park Tennis Club Genova sfidare il TC Sinalunga. Andata in Liguria, ritorno in Toscana.

Premesso che rimane sub-judice quanto accaduto nel Girone 2, gli accoppiamenti play out sono i seguenti: TC Italia-Società Canottieri Casale; TC Crema-TC Prato; Sporting Club Sassuolo-TC Genova; New Tennis Torre del Greco-Junior Perugia.

Il Park Genova di Gianluca Mager ed Alessandro Giannessi, leader del Girone 1, grazie all’anticipo vittorioso di martedì sui campi del neopromosso TC Prato (4-2), è diventato la terza squadra ad aver conquistato un posto per i playoff scudetto. Nell’altro match il CT Vela Messina (Fausto e Giorgio Tabacco, l’argentino Marco Trungelliti), finalista nella scorsa edizione, si è assicurato la permanenza in A1 battendo 4-2 lo Sporting Club Sassuolo (Enrico Dalla Valle, Federico Bondioli e Daniel Masur) che invece va ai playout insieme a Prato.

Ha chiuso imbattuto la “regular season” la matricola CT Palermo (Gabriele Piraino, Omar Giacalone e Carlos Herrera), al comando nel Girone 2 e già qualificato ai play off con un turno d’anticipo, che in terra ligure si è imposto per 5-1 sul TC Genova 1893 orfano del Next Gen Matteo Arnaldi. Nell’altra sfida i campioni uscenti del New Tennis Torre del Greco (Raul Brancaccio, Lorenzo Giustino) hanno avuto partita persa a tavolino (6-0) per impraticabilità del campo nell’incontro casalingo non disputato contro il TC Pistoia di Matteo Viola e del ceco Lukas Rosol, semifinalista nel 2021: il secondo posto con la certezza di giocare in A1 anche il prossimo anno è dunque dei toscani mentre i campani dovranno affrontare i play-out (la classifica, però, è sub iudice perché il New Tennis ha presentato ricorso).

Nel Girone 3 arriva la prima sconfitta in campionato per il TC Sinalunga, ininfluente ai fini della classifica dato che i toscani erano certi di giocare le semifinali scudetto. Successo 4-2 per il TC Crema che comunque condanna i lombardi ai play-out. La vittoria del TC Crema è stata conquistata grazie alle prestazioni di Golubev e Vincent Ruggeri, vincitori sia in singolo sia in doppio. Il quarto punto è arrivato per mano di Bresciani. Per i toscani successi di Biagiotti e della coppia Biagiotti/Bracciali. Vittoria e conferma in A1 nel 2023 per il TC Parioli. Il circolo romano vince in trasferta a Casale contro la Canottieri per 4-2. Tre successi in singolare per TC Parioli firmati Rondoni, Basic e Cobolli. Barbonaglia ha conquistato l’unico punto in singolo per Casale. Una vittoria per parte in doppio siglati da Basic e Cobolli per i romani, Denolly e Bella per i piemontesi.

L’equilibrato Girone 4 vede trionfare il TC Rungg. Gli altoatesini conquistano la vetta del girone grazie alla vittoria in casa contro il TC Italia per 4-2 e beneficiano della contemporanea sconfitta dello Junior Perugia per 5-1 in trasferta contro il Selva Alta Vigevano. Il TC Rungg gioisce grazie ai successi del tedesco Ejupovic, di Federico Gaio e di Georg Winkler. Ininfluente la sconfitta di Figl contro l’esperto Walter Trusendi. Nei doppi, decisivo il quarto punto siglato da Gaio/Bortolotti, che ha imposto un netto 6-3 6-2 al duo Furlanetto/Carboni. Sfida amara per il TC Italia che scivola dalla vetta sino al terzo posto che condanna il circolo di Forte dei Marmi ai playout.

Nell’altra sfida conferma la sua permanenza in Serie A1 anche il prossimo anno il Selva Alta Vigevano. Successo netto per 5-1 sullo Junior Perugia, che condanna gli umbri ai playout. Tre a uno dopo i singolari, grazie alle vittorie di Napolitano, Baldi e Dadda per il Selva Alta e di Passaro su Hoang per Perugia. Entrambi i doppi hanno visto l’ago della bilancia pendere per il team lombardo con il duo Hoang/Napolitano che ha messo il definitivo sigillo sulla permanenza in A1.

Di seguito i risultati della 6ª giornata – domenica 20 novembre:



GIRONE 1

TC Prato – Park Genova 2-4 (giocata martedì 15 novembre)

Kimmer Coppejans (G) b. Niccolò Baroni (P) 6-0 6-0

Alessandro Giannessi (G) b. Federico Iannaccone (P) 6-2 6-2

Gianluca Mager (G) b. Filip Horansky (P) 7-6(4) 6-3

Fabrizio Andaloro (P) b. Luigi Sorrentino (G) 6-4 2-6 6-2

Kimmer Coppejans/Davide Cortimiglia (G) b. Lapo De Marzi/Leone De Marzi (P) 6-2 6-2

Filip Horansky/Niccolò Baroni (P) b. Fabio Fognini/Alessandro Ceppellini (G) 6-4 6-2

CT Vela – Sporting Club Sassuolo 4-2

Enrico Dalla Valle (S) b. Julian Ocleppo (V) 4-6 7-5 6-3

Giorgio Tabacco (V) c. Federico Bondioli (S) 62 67(6) 63

Marco Trungelliti (V) c. Daniel Masur (S) 63 36 76(3)

Fausto Tabacco (V) b. Mattia Ricci (S) 60 61

Giorgio Tabacco/Leonardo Gagliani (V) b. Federico Bondioli/Daniel Masur (S) 1-0 rit.

Mattia Ricci/Enrico Dalla Valle (S) b. Julian Ocleppo/Fausto Tabacco (V) 1-0 rit.

Classifica

14 (6) Park Tennis Club Genova – playoff

11 (6) CT Vela Messina – resta in A1 anche per il 2023

6 (6) Sporting Club Sassuolo – playout

1 (6) TC Prato – playout

GIRONE 2

TC Genova – CT Palermo 1-5

Carlos Gomez Herrara (P) b. Francesco Picco (G) 61 60

Omar Giacalone (P) b. Curzio Manucci (G) 61 62

Pietro Marino (P) b. Davide Spinetta (G) 1-0 rit.

Gabriele Piraino (P) b. Gianluca Cadenasso (G) 61 63

Gianluca Cadenasso/Francesco Picco (G) c. Omar Giacalone/Pietro Marino (P) 61 06 10-7

Gabriele Piraino/Francesco Mineo Mineo (P) b. Curzio Manucci/Waltr Barliari (G) 61 63

New Tennis – TC Pistoia 0-6 (a tavolino)

Classifica (sub iudice)

16 (6) CT Palermo – playoff

11 (6) TC Pistoia ASD Vannucci Piante – resta in A1 anche per il 2023

6 (6) New Tennis Torre del Greco – playout

1 (6) TC Genova 1893 – playout

GIRONE 3

Canottieri Casale – TC Parioli 2-4

Pietro Rondoni (P) b. Gabriele Saldà (C) 6-1 6-2

Mirza Basic (P) b. Gregorio Biondolillo (C) 6-3 6-3

Flavio Cobolli (P) b. Corentin Denolly (C) 6-3 3-6 6-1

Luca Barbonaglia (C) b. Matteo Fago (P) 7-6(3) 6-4

Corentin Denolly/Marco Bella (C) b. Giammarco Gandolfi/Pietro Rondoni (P) 3-6 7-5 12-10

Mirza Basic/Flavio Cobolli (P) b. Gregorio Biondolillo/Luca Barbonaglia (C) 6-2 6-2

TC Crema – TC Sinalunga 4-2

Richard Biagiotti (S) b. Leonardo Cattaneo (C) 6-0 6-3

Lorenzo Bresciani (C) b. Marco Miceli (S) 6-4 4-6 6-4

Andrey Golubev (C) b. Amedeo Malfetti (S) 6-0 6-2

Samuel Vincent Ruggeri (C) b. Luca Vanni (S) rit.

Andrey Golubev/Samuel Vincent Ruggeri (C) c. Amedeo Malfeti/Marco Miceli (S) 6-2 6-1

Richard Biagiotti/Daniele Bracciali (S) b. Lorenzo Bresciani/Leonardo Cattaneo (C) 6-2 6-2

Classifica

13 (6) TC Sinalunga Siena – playoff

10 (6) TC Parioli Roma – resta in A1 anche per il 2023

8 (6) TC Crema – playout

2 (6) Società Canottieri Casale Monferrato – playout

GIRONE 4

TC Rungg – TC Italia 4-2

Walter Trusendi (I) b. Maximiliam Figl (R) 6-3 6-0

Elmar Ejupovic (R) b. Lorenzo Carboni (I) 6-3 6-2

Federico Gaio (R) b. Stefano Travaglia (I) 6-7(4) 6-4 6-2

Georg Winkler (R) b. Marco Furlanetto (I) 6-3 3-6 6-4

Federico Gaio/Marco Bortolotti (R) c. Marco Furlanetto/Lorenzo Carboni (I) 6-2 6-3

Stefano Travaglia/Walter Trusendi (I) b. Krzysztof Sebastian Brzezinski/Horst Rieder (R) 4-6 6-0 10-3

Selva Alta – Junior Perugia 5-1

Stefano Napolitano (S) b. Skander Mansouri (P) 6-3 7-5

Filippo Baldi (S) b. Andrea Ribaldi Militi (P) 7-6(4) 6-3

Francesco Passaro (P) b. Antoine Hoang (S) 7-6(7) 1-6 6-4

Davide Dadda (S) b. Gilberto Casucci (P) 6-7(1) 6-2 6-4

Antoine Hoang/Stefano Napolitano (S) c. Skander Mansouri/Andrea Ribaldi Militi (P) 6-2 7-6(3)

Filippo Baldi/Davide Dadda (S) b. Francesco Passaro/Davide Natazzi (P) 6-2 6-7(5) 10-6

Recupero 3ª giornata: TC Italia – TC Rungg 4-2 (giocata giovedì 17 novembre)

Classifica

10 (6) TC Rungg Sudtirol – playoff

8 (6) Selva Alta Vigevano – resta in A1 anche per il 2023

8 (6) TC Italia Forte dei Marmi – playout

7 (6) Junior Perugia – playout

A cura di Paolo Pinto e Giuseppe Di Paola