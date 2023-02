Italiani in campo oggi lunedì 13 febbraio: Fognini e Trevisan. A che ora e dove vederli

Nella giornata odierna, lunedì 13 febbraio, saranno due i tennisti azzurri che apriranno la seconda settimana della cosiddetta “diaspora tennistica”. Ossia quel periodo che intercorre tra l’inizio di stagione contraddistinto dagli eventi che vanno in scena nell’estate australiana, e il Sunshine Double che invece alzerà il sipario sul primo 1000 del circuito ATP: frangente di tempo che offre appuntamenti in diverse parti del Pianeta. Nei prossimi setti giorni, difatti, si terranno tornei a tre diversi latitudini e in altrettanti differenti continenti. Il Tour maschile farà tappa in Sudamerica, in Florida ma anche in Europa per dare spazio al primo 500 dell’anno: l’ATP 500 di Rotterdam.

Dunque a dare vita ad un’altra settimana che ci si augura sia ricca di soddisfazioni italiche come quella appena andata agli archivi grazie al settimo sigillo di Jannik Sinner in quel di Montpellier, saranno Fabio Fognini e Martina Trevisan.

Il 35enne ligure è al rientro nelle competizioni dopo l’infortunio patito al piede sinistro – una frattura intra articolare della falange – che lo aveva costretto a giocare menomato il suo primo turno all’Australian Open conro Kokkinakis. Il veterano del nostro tennis, nativo di Arma di Taggia, riprenderà una racchetta in mano in un match ufficiale nell’ATP 250 di Buenos Aires, torneo nel quale lo scorso anno lo aveva visto fermarsi ai quarti venendo estromesso con doppio 6-4 da Federico Delbonis.

L’Argentina Open 2023 per Fabio partirà con la sfida di esordio contro il serbo Laslo Djere. Due i precedenti, una vittoria a testa e per cui bilancio in perfetta parità: entrambi gli scontri diretti si sono disputati nel 2021, con il tennista balcanico che ha avuto la meglio al primo turno del ‘250’ di Ginevra – imponendosi in tre set per 6-3 (2)6-7 6-1 al termine di oltre due ore e mezza di match – e con Fogna che ha poi restituito il favore vincendo in un palcoscenico di ben altro prestigio. Al secondo round di Wimbledon, l’azzurro ha ottenuto il successo 6-4 al quarto parziale dopo aver incassato un bagel nel terzo.

Questo terzo atto, di scena in terra latina, è stato programmato come terzo ed ultimo incontro di giornata non prima delle 22.30 italiane e verrà trasmesso in diretta su SuperTennis. Ricordiamo che nel fuso Buenos Aires è quattro ore avanti all’Italia. Il vincente troverà al suo debutto stagionale il numero due mondiale Carlos Alcaraz, anche lui rientrante in Tour dopo la lesione muscolare alla coscia destra che lo aveva portato a dare forfait al Major Down Under.

Per quanto riguarda il tennis femminile, tra le atlete azzurre impegnate in questa settimana troviamo la sola mancina toscana. Una delle semifinaliste in carica del Roland Garros è a cerca di riscatto dopo un primo Slam dell’anno da dimenticare e una ripartenza negativa negli Emirati Arabi Uniti con tanto di sconfitta prematura maturata al WTA 500 di Abu Dhabi – terzo WTA 500 del 2023 – per mano di Elise Mertens. La 29enne di Firenze è rimasta nel continente asiatico volando però verso una nuova meta: il Qatar, per prendere parte ad un altro evento cinquecento a Doha.

Ad attenderla nei trentaduesimi di finale ci sarà la numero 121 del mondo Karolina Muchova. Non ci sono confronti diretti tra le due, con la 26enne ceca che è sprofondata in classifica dopo essere stata n. 19 nel maggio di due anni fa – 2021 stagione nelle quale raggiunse anche la semifinale all’Happy Slam. La sfida sarà la prima del programma, che anche in questo caso prevede soltanto tre incontri de tabellone principale poiché deve ancora esaurirsi quello cadetto con quattro match da disputarsi. L‘orario di inizio del match sarà verso ora di pranzo: le 13.30 italiane, con match trasmesso in diretta su SuperTennis.

ITALIANI IN CAMPO LUNEDÌ 13 FEBBRAIO



ATP 250 Buenos Aires, primo turno, Fognini – Djere, ore 22:30, diretta SuperTennis



WTA 500 Abu Dhabi, primo turno, Trevisan – Muchova, ore 13:30, diretta SuperTennis

IL TABELLONE DELL’ATP 250 DI BUENOS AIRES 2023

IL TABELLONE DEL WTA 500 DI DOHA 2023