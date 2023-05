ATP Roma: Djokovic soffre per un set, poi dilaga contro Etcheverry

F. Fognini b. [30] M. Kecmanovic 6-3 7-6(6)

Fabio Fognini sorride di fronte al pubblico impazzito del Pietrangeli dopo aver battuto Miomir Kecmanovic in due ore e due set di gioco 6-3 7-6, al secondo turno degli Internazionali d’Italia.

Quando Fognini è in giornata, comunque vada la partita, si prospetta sempre un bellissimo spettacolo. Oggi l’azzurro numero 130 del mondo ha confermato ancora una volta questa teoria. Il folle talento che da sempre caratterizza la sua carriera ha preso il volo ad ali spiegate. Miomir Kecmanovic, numero 37 del mondo, era un avversario tutt’altro che facile da eliminare. Eppure Fabio Fognini, soprattutto nel primo set, l’ha fatto sembrare una passeggiata. Non ha concesso neanche una palla break in un’ora e 55 minuti di gioco e ha chiuso il primo set con il 100% dei punti sulla prima di servizio. Idee chiare e poche parole caratterizzano il Fognini vincente. Traiettorie insidiose, precise e spesso illeggibili, mischiate al solito schema, servizio e dritto, eseguito oggi perfettamente. Niente di particolare da rimproverare al serbo, se non l’inizio del primo set, perché oggi i meriti vanno semplicemente dati al 35enne di Sanremo che si è conquistato tutto il pubblico di Roma! Al terzo turno, troverà il vincente tra Fils e Rune.

Primo set: l’esecuzione perfetta di Fognini!

Inizia con un break Fognini in apertura di primo set e si porta avanti 1 a 0. Kecmanovic continua a spingere e arriva fino ai vantaggi del sesto gioco dove però il ligure non batte ciglio e consolida il vantaggio 4 giochi a 2. Il serbo numero 37 del ranking non molla la presa e tiene il servizio a 0 per restare con il fiato sul collo a Fognini. Molto attento e costante il tennista di Sanremo che chiude un altro gran game e sale 5-3 andando a rispondere per aggiudicarsi il primo set. Parte benissimo Fognini che si prendi i primi due punti, poi sbaglia un rovescio ma il secondo rovescio lungolinea è vincente e arrivano due set point. Il primo vola via per un errore non forzato, ma Kecmanovic sbaglia sul punto dopo ed è set point Fabio che con due break di vantaggio chiude: 6-3 in poco più di mezz’ora.

Secondo set: il gioco si fa duro, ma il quarto match-point del tie-break decisivo è quello buono!

Parte subito aggressivo con un rovescio in contropiede Fognini. Il game sembrava saldamente nelle mani di Fognini che poi si complica la vita per colpa di un po’ di distrazione e finisce ai vantaggi. I vantaggi diventano una dura lotta per il ligure che senza concedere palle break alla fine chiude: 1 a 0. Il serbo soffre sul rovescio e Fognini continua ad attaccare lì finché non arriva la prima palla break a favore dell’italiano. Il numero 130 del mondo però sbaglia la smorzata e non porta a casa questa prima chance. Kecmanovic recupera un game complicato e chiude: 1-1. Il terzo gioco è la definizione del “folle” talento che da sempre caratterizza Fognini: chiude grazie ad una demi-volée strepitosa, seguita da uno smash da manuale e sale 2 a 1. Dopo due recuperi incredibili, arriva la seconda chance di break per il ligure in questo secondo set e il pubblico si fa sentire sempre di più. Kecmanovic annulla bene la palla break e si porta ai vantaggi. Chiude un game difficile il serbo e resta attaccato: 2 giochi pari. Alla seconda occasione sprecata Fognini perde un po’ di lucidità e lascia spazio al nervoso che potrebbe rischiare di rovinare tutto. Dopo un inizio di gioco sfortunato, l’italiano ritrova lucidità e chiude un turno di servizio molto importante per salire 3 a 2. Lotta con i denti Fognini fino a guadagnarsi un’altra palla break, poi però sbaglia il dritto ed è di nuovo vantaggi sul turno di servizio del serbo. Da quel momento chiude senza problemi Kecmanovic: 3-3. Nessuna occasione di break rinnovata ed entrambi tengono solidamente i rispettivi turni di servizio. L’azzurro tiene il servizio a 0 sul 4 pari e si prepara ad andare a rispondere per il match. Il serbo mette a segno il miglior game dall’inizio del set e non concede neanche un punto a Fognini. Il game si mette subito in salita per il ligure che deve recuperare da sotto 15-30. Fabio non trema e chiude per cambiare campo sopra 6 giochi a 5. Kecmanovic non concede più niente e chiude un altro game a 0 per andare al tie-break. Tie-break: Inizia male Fognini con un doppio fallo che regala il minibreak al serbo. Bravissimo però il ligure ad andare subito a riprenderselo con un’accelerazione di dritto: 1 pari. Due punti importanti ed eseguiti alla perfezione portano Fognini sopra 3 a 2. Difende bene anche sul servizio del serbo finché arriva l’errore di Kecmanovic: 4 a 2 per l’italiano. Kecmanovic tiene il secondo servizio e sale sotto 4-3. Fabio non commette errori sul suo servizio e si guadagna 3 match-point. Il primo lo annulla il serbo, il secondo lo sbaglia Fabio con un rovescio in rete e neanche il terzo funziona per colpa di un nastro sfortunato che manda in corridoio il recupero di Fognini. Con pazienza, il ligure di guadagna il quarto match-point sul servizio di Kecmanovic e questa volta chiude con un dritto fantastico!

La storia Instagram di Ubitennis con il Pietrangeli in delirio per la vittoria del Fogna:

