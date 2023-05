ATP Roma, Sonego: “Aggressività la chiave del prossimo match”

L. Sonego b. [25] Y. Nishioka 7-5 6-3

Lorenzo Sonego è al terzo turno degli Internazionali d’Italia! Il torinese batte 7-5 6-3 Yoshihito Nishioka e si guadagna con ogni probabilità Stefanos Tsitsipas. Un match non semplice, ma gestito benissimo nei suoi snodi dal giocatore italiano nonostante il meteo poco clemente soprattutto nella parte finale.

Primo set: break e contro-break, alla fine la spunta Sonego

Grande inizio da parte di Sonego sia al servizio che in risposta: la prima palla dà punti diretti al torinese e in ribattuta riesce a tenere un ritmo più alto del suo avversario che rimane lontano dal campo ed è costretto alla difesa. L’indirizzo della partita sembra chiaro, ma il torinese incappa in un brutto turno di battuta con due errori di dritto e uno scambio perso sulla diagonale di rovescio: questo costa il contro-break e il 3-2. L’atteggiamento di Nishioka cambia: il giapponese rispetto all’inizio è più aggressivo e cerca di verticalizzare non appena possibile. Il nipponico perde un po’ la pazienza nell’ottavo game, commette degli errori, ma l’azzurro sbaglia un rovescio a campo aperto facile e una volée solo da appoggiare dalla parità. Il piemontese gioca un altro ottimo game in risposta sul 5-4, condito da un bellissimo rovescio in diagonale, una progressione chiusa a rete e un dritto lungolinea vincente: arriva così ad avere un set point, ma risponde troppo corto e sfuma così la possibilità. Sul 6-5 è ancora Sonego a giocare con coraggio: trova un rovescio in diagonale vincente anche un po’ fortunato e Nishioka si lamenta dall’arbitro per i fischi del pubblico, invocando addirittura il supervisor. Scena che alimenta il calore del pubblico: Lorenzo ha due set point, ma su entrambi gioca in maniera troppo passiva e remissiva. L’azzurro non molla, gioca un bellissimo dritto lungolinea e si procura un terzo set point e questo è quello buono: al termine di uno scambio muscolare c’è l’errore del giapponese con il dritto in diagonale e il set è dell’italiano con il punteggio di 7-5.

Secondo set: break decisivo nell’ottavo gioco

Sonego è bravo a mantenere alta l’attenzione a inizio secondo set: annulla una palla break in apertura con un bel dritto lungolinea sulla riga e riesce a tenere la battuta. L’equlibrio permane, anche se viene minato nel quinto game da una palla break in favore Nishioka, non sfruttata dal giapponese a causa di un errore con il dritto a scambio avviato. La chance Sonego se la procura nell’ottavo gioco con una splendida risposta di dritto e sfrutta la palla break con un pallonetto meraviglioso in corsa che rimane sulla riga, provocando così l’errore del giapponese. Il torinese è freddissimo e chiude a zero l’ultimo turno di battuta.

Al prossimo turno Lorenzo dovrà vedersela con il vincente del match tra Stefanos Tsitsipas e il portoghese Nuno Borges. Due sconfitte su due contro il greco per Sonego nei precedenti confronti diretti, entrambe le volte nel 2021 ed entrambe le volte in un Masters 1000; c’è una vittoria in favore di Sonego nell’unico precedente contro Borges, quest’anno al primo turno dell’Australian Open.