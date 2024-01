ATP Brisbane, il grande ritorno di Nadal: domina Thiem in due set

[WC] R. Nadal b. [Q] D. Thiem 7-5 6-1

Sono passati quasi 10 anni da quando Rafael Nadal entrava in campo sul centrale del Roland Garros per la sua prima sfida contro un giovanissimo Dominic Thiem. Quell’ anno, lo spagnolo vinse il suo nono titolo del Roland Garros, mentre Thiem ha dovuto aspettare lo US Open del 2020 per essere incoronato campione Slam a New York. Oggi, a Brisbane, quei due ragazzi si sono sfidati per la sedicesima volta. Nel frattempo, gli Slam vinti da Nadal sono diventati 22 mentre Thiem, non ha più vinto nulla, precipitando lontano dai vertici del ranking ATP.

Sono ormai diversi anni che si aspetta il ritorno di quel grande Dominic Thiem in campo. Qualche volta abbiamo avuto l’impressione che stesse per succedere, quasi sempre ci siamo dovuti ricredere. Ma sul grande ritorno di Nadal, nessuno aveva grandi dubbi. Lo spagnolo più forte della storia di questo sport è tornato in campo dopo 349 giorni, da numero 672 del mondo. Guardarlo sul cemento azzurro dell’Australia sembrava a tratti un tuffo nel passato, una di quelle partite già viste rimandate in onda alla televisione.

Eppure, la sua vittoria numero 1069, 7-5 6-1, ci ha ricordato che Nadal non appartiene al passato ma al nostro presente. E come se non avesse smesso neanche un giorno, ci ha regalato un primo parziale con solamente due punti persi con la prima di servizio e un solo punto con la seconda. Fisicamente pronto, mentalmente lucido e tecnicamente mostruoso. Ma se Thiem era riuscito a tenere un livello dignitoso nel primo set, il calo che ormai caratterizza le partite del viennese quando le cose si mettono male, è arrivato puntuale nel secondo parziale. Il numero 98 del mondo ha vinto un solo game lasciando completamente andare ogni possibilità di tornare in partita.

Queste le parole di Nadal al termine del primo match del suo 2024:

“E’ stato l’anno più duro della mia carriera, oggi però il livello è stato positivo per me. Ringrazio il mio team e la famiglia che, come l’anno scorso, sono venuti qui in Australia con me. Thiem aveva servito bene nel primo set, io sono stato bravo ad avere le occasioni sul 6-5. So bene che anche per lui è stata dura per gli infortuni, ma gli auguri il meglio per il resto della stagione. Per me è molto importante avere il supporto del mio team in un momento come questo. Ho ricevuto migliaia di messaggi durante il mio periodo fuori ed è stato un supporto davvero importante per me. Qui in Australia sono sempre stato molto supportato ed è bello essere tornato qui”

Cronaca del match

Primo set: una partita d’attacco per entrambi, ma Nadal sfrutta il momento più importante di fronte alla titubanza di Thiem

Ottima partenza da entrambe le parti: Nadal e Thiem costruiscono insieme una partita molto simile fatta di servizi solidi e potenti, seguiti da colpi in attacco a chiudere. Thiem cerca il rovescio di Nadal, lui lo punisce girandosi di dritto. Nessun ace ancora, ma grande sostanza e spettacolo portano avanti una sfida di grande equilibrio. Thiem cerca di non farsi soffocare dallo scambio da fondo dove Nadal prende meglio gli angoli, avanza a rete ma lo spagnolo lo passa (quasi) sempre. A inizio del settimo gioco nessuno dei due è ancora riuscito ad arrivare sul 40 in risposta. Ma solo una volta riescono a toccare entrambi il 30. Nadal ha perso un solo punto con la prima di servizio. Scambi brevi e idee chiare da entrambi le parti continuano a funzionare in perfetto equilibrio fino al punteggio di 6 giochi a 5 Nadal, dove per la prima volta lo spagnolo è avanti 0-30 e Thiem di trova per la prima volta in difficoltà al servizio, lasciando lo spagnolo a soli due punti dal set.

Il viennese decide di giocare una seconda di servizio molto carica e profonda, Nadal sbaglia. Sul punto successivo spinge subito dopo il servizio e con il dritto pizzica l’incrocio delle righe: 30 pari. Ancora una volta Thiem cerca il rovescio dello spagnolo con palle complicate, ma questa volta Nadal si gira e lo punisce con un dritto pesantissimo che gli regala il primo set point. Thiem cerca la rete per salvarsi e Nadal sbaglia in rete: 40 pari. Il viennese sbaglia con una palla troppo debole al centro che Nadal gli rispedisce indietro alla velocità della luce per guadagnarsi il terzo set point, Thiem si salva ancora ma con un doppio fallo gli regala il quarto e con un attacco sbagliato, anche il set, in 56 minuti.

Secondo set: Thiem esce con la testa dal campo e Nadal corre a prendersi la vittoria

La partenza è molto diversa dall’inizio del primo set tra i due. Nadal lascia un 15 al viennese, mentre Thiem regala subito palla break con un doppio fallo. Il viennese si butta a rete, Nadal lo passa e si prende il vantaggio: 2 a 0. Thiem si riprende e tiene a 0 il turno di servizio successivo per provare a tornare in partita: 3-1. Ma quel turno di servizio è l’ultimo del viennese che saluta definitivamente Nadal e il set, durato appena mezz’ora e totalmente dominato da uno spagnolo ritornato in forma perfette