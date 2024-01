Djokovic: “I ricordi della guerra hanno forgiato il mio carattere in campo e fuori”

Durante “The Today Show Australia” è andata in onda una breve chiacchierata tra Karl Stefanovic, giornalista e conduttore televisivo, e Novak Djokovic, ripresa sul canale Youtube del programma nella giornata del 29 gennaio. Il clima disteso e gioviale ha dato spazio persino a un laugh challenge, a un confronto di risate tra il conduttore e un suo collega e il campione serbo, che ha dovuto ammettere che in nessun altro luogo aveva ascoltato una imitazione così perfetta del suo sghignazzo.

È stata però anche l’occasione per l’asso di Belgrado di ripercorrere la propria infanzia, periodo durante il quale il suo carattere, nella vita come sul campo di gioco, ha trovato modo di forgiarsi. “Determinate qualità di resilienza” – riconosce Novak – “la volontà di non arrendersi mai e di lottare fino alla fine credo derivino dai periodi drammatici che il mio paese ha passato quando avevo circa dodici anni. Per due mesi e mezzo” – continua Djokovic – “Belgrado ha subito un bombardamento incessante. Ancora oggi quando sento rumori come fuochi d’artificio, inevitabilmente ripenso a quei momenti. È un trauma che ha lasciato segni che perdurano da allora e che mi hanno condizionato in ogni istante. Siamo passati attraverso due guerre e un embargo di quattro anni dal 1992 al 1996.

Stefanovic lo definisce uno “difficile da uccidere” e Nole riprende l’espressione vedendo le connessioni tra il passato doloroso e i suoi risultati agonistici. “Non so quanti altri sportivi abbiano raggiunto i miei successi; non lo dico per lodarmi, ma per riconoscermi i meriti di tutto questo”. Il discorso scivola sulla famiglia e il numero uno del mondo ritorna su un argomento trattato non troppo tempo fa, quello della distanza dai propri cari: “è sempre più difficile partire. Il mio tempo migliore è ora quello che passo con i miei figli, quando gioco con loro e ho la loro attenzione. Ogni padre dovrebbe vivere questi momenti. Qui non sono potuti venire, l’Australia è lontana”.

L’atmosfera lieta consente infine di glissare e di ridere in merito a quanto accaduto nel 2022, quando non gli fu concesso di giocare per motivi sanitari e dovette ripartire: “sono sempre stato benissimo in questo angolo di mondo” – sorride Nole – “tranne una volta, durante la short stay del 2022”.