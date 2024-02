WTA Doha, tabellone: guidano Swiatek e Gauff. Paolini pesca Navarro

Come ormai d’abitudine, è il circuito WTA a inaugurare la serie dei tornei di categoria 1000, in anticipo rispetto agli uomini che partono direttamente da Indian Wells. Quest’anno lo stacco è aumentato dal momento che è stata cancellata l’alternanza 500/1000 tra Doha e Dubai, entrambi elevati stabilmente a ‘mille’. La capitale qatariota potrà quindi ospitare per la seconda volta un torneo appartenente alla categoria più alta dopo l’esordio del 2022 e anche per questo motivo potrà fregiarsi della presenza di ben 18 giocatrici appartenenti alla top 20 del ranking mondiale: assenti all’appello solo la campionessa dell’ultimo Australian Open Aryna Sabalenka e l’infortunata Jessica Pegula.

Guidano il tabellone Iga Swiatek, che è anche bi-campionessa in carica del Qatar TotalEnergies Open, e Coco Gauff: dalla parte della polacca (che ai quarti potrebbe vedersela con Ostapenko, una delle giocatrici più in forma in questo inizio di stagione con due tornei vinti) c’è anche Ons Jabeur, mentre Rybakina è nella metà dell’americana. Grazie al ranking protetto sarà presente ai nastri di partenza anche Naomi Osaka che affronterà Caroline Garcia – come già successo a Melbourne, dove ha prevalso la francese – in uno dei primi turni più interessanti. Sfrutteranno le wild card, invece, Emma Raducanu, sorteggiata contro Kalinina, e Paula Badosa che attende una qualificata.

A rappresentare i colori azzurri ci sarà sicuramente Jasmine Paolini, unseeded ma non troppo sfavorita dal sorteggio: al primo turno dovrà infatti affrontare la 16esima e ultima testa di serie Emma Navarro, da cui è stata battuta nell’unico precedente lo scorso settembre a San Diego. Jasmine, che in caso di vittoria troverebbe poi Stearns o Mertens sulla strada verso un terzo turno contro Rybakina, potrebbe non essere l’unica italiana presente nel main draw del primo 1000 stagionale.

Martina Trevisan è infatti ancora in corsa nel tabellone di qualificazione dopo aver superato nel primo match la tedesca Friedsam con il punteggio di 6-2 7-6 al termine di un secondo set estenuante da un’ora e 25 minuti, reso palpitante dai tre set point non sfruttati dalla numero 129 del mondo. Si tratta della seconda vittoria del 2024 per la toscana che è rimasta fuori dall’accesso diretto al tabellone principale per pochissime posizioni (non a caso è la quarta testa di serie delle qualificazioni) e che adesso si giocherà il posto con la belga Minnen (n. 75 del mondo, vittoriosa su Masarova). È stata invece eliminata Lucia Bronzetti (n. 2 del tabellone cadetto), sconfitta in tre set (4-6 6-4 6-3) da Siegemund.