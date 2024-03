WTA Indian Wells: sarà ancora Kalinskaya-Paolini. Sorridono Kerber e Wozniacki, Swiatek su una nuvola. Prosegue la crisi di Jabeur

Se nel tabellone maschile le cose sono tutto sommato andate come ci si aspettava, diversa è la situazione dal lato femminile al BNP Paribas Open. Sulle 14 teste di serie scese in campo (Rybakina ha dato forfeit e in attesa del finale di Keys) in 10 si sono qualificate per il terzo turno, compresa la nostra Jasmine Paolini. La n.14 al mondo affronterà per la terza volta quest’anno, dopo la sconfitta in Australia e la vittoria a Dubai, Anna Kalinskaya. La russa, in un match horror al servizio con 10 doppi falli e solo 52% di punti vinti con la prima, ha saputo gestire alla distanza la solita bella ma effimera Taylor Townsend, vincendo 7-5 3-6 6-4. Successi anche per le tre connazionali teste di serie Veronika Kudermetova, Pavlyuchenkova (che sfiderà la tds n.11 Beatriz Haddad Maia, 7-5 6-2 a Sramkova) e Potapova, tutte vincitrici in due set senza problemi.

La prima delle tre, ex top 10, sarà invece impegnata con una ex n.1 e attuale mamma. Angelique Kerber ha messo a segno l’impresa della notte, regolando in rimonta Jelena Ostapenko, una delle giocatrici più in forma del 2024. 5-7 6-3 6-3 e prima vittoria su una top 10 dal novembre 2021 contro Krejcikova. Da sottolineare l’abnegazione e la forza mentale della tedesca, che ha rimontato un break sia nel secondo sia nel terzo set (due volte) per poi andare a concludere sfruttando anche gli errori dell’avversaria. A ritrovare un grande sorriso nella giornata californiana è stata però anche un’altra mamma ex n.1 come Caroline Wozniacki, che ha battuto la tds n.25 Donna Vekic 7-6(5) 6-3 con un po’ di sofferenza giusto nella parte centrale del secondo set. Vittoria netta e convincente per la danese, che affronterà l’altra (forse) grande sorpresa della notte.

Katie Volynets, n.131 al mondo, wild card con una sola vittoria nel torneo prima di quest’anno, ha mandato a casa Ons Jabeur, n.6. Un 6-4 6-4 netto, che ben descrive una partita fermamente in mani americane, con Volynets che ha messo in campo addirittura l’85% delle prime vincendo il 67% di questi punti e prolungando il periodo no della tunisina. Si tratta della terza sconfitta di fila per Ons, che non vince partite consecutive dal titolo dello scorso settembre a Ningbo. Più che positivo invece l’esordio di Marketa Vondrousova, una delle due prime 8 rimaste in gara nella parte alta del tabellone, con uno schiacciante 6-0 6-2 a Bernarda Pera che le regala il terzo turno contro Marta Kostyuk, vincente in scioltezza su Mai Hontama 6-4 6-2.

Se non si fosse intuito, l’altra giocatrice delle prime 8 ancora in gara in questa metà di tabellone è la prima, Iga Swiatek. La polacca, campionessa qui nel 2022, ha inflitto un duro colpo a una delle beniamine del pubblico. 6-3 6-0 a Danielle Collins, che come in Australia al secondo turno trova Iga ed è costretta ad alzare bandiera bianca, perdendo del tutto contatto nel secondo parziale. Rimane troppo ampia la differenza, specie quando può spingere da fondo e imporre il suo ritmo forsennato, tra la n.1 al mondo e tutte le altre. 71% di punti vinti con la prima, 4 palle break concesse (due delle quali sul 5-0) ben fotografano una partita a dir poco a senso unico. In un rematch che sa di fantasmi e delusioni australiane, Swiatek al terzo turno incrocerà le racchette con Linda Noskova.