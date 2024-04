Ubicontest, ranking day 2: subito un cambio al vertice, Marota balza in testa. Solo 30 punti tra 1° e 5°

Montecarlo Rolex Masters vuol dire il ritorno sulla terra, il tramonto a picco sul mare con il rumore delle racchette in sottofondo. Ma quest’anno vuol dire soprattutto Ubicontest, che continua a macinare grandi numeri, con più di 7000 pronostici nelle prime due giornate e una classifica in continua evoluzione, cortissima: pensate che tra il primo classificato Marota e il quinto giovanni.Famulari86 ci sono solo 30 punti di differenza. Prima di analizzare ciò che è accaduto lunedì, una precisazione: in caso di ritiro da parte di un giocatore la partita verrà annullata, quindi anche se il vincitore pronosticato dovesse portare a casa la partita, ma per forfeit dell’avversario, non si guadagneranno punti in classifica. Nel caso di ieri anche chi avesse pronosticato la vittoria di Tsitsipas si troverebbe con 0 punti guadagnati essendo avvenuta per il ritiro di Djere.

Alla luce di ciò a Marota, nonostante lo 0 derivato dall’aver pronosticato la vittoria di Arnaldi, è bastata una bella prestazione sul match di Nardi e Auger-Aliasssime con ben 95 punti (unico errore 18 game piuttosto che 17) per issarsi al primo posto a quota 370, a +10 da belpao, che ha invece sbagliato di 3 game e non di uno nella vittoria del canadese. Battuta d’arresto dopo una prima giornata da sogno invece per Vediamo come va, che ha raccolto solo la vittoria dell’ex n.6 al mondo e scivola dunque al quarto posto. Completa la top 5 in terza posizione Maira09 con 80 punti guadagnati dal pronostico della vittoria di Auger in 21 game. Immaginiamo infine che siate curiosi di sapere il risultato del direttore Scanagatta…be’, vi basti sapere che aveva scommesso sulla vittoria di Nardi per indovinare dove si trovi in classifica.

Nella classifica di giornata invece grandi risultati di luciano.torrente e fede160801, entrambi capaci di totalizzare 190 punti in un matchday non semplicissimo. Per il primo spiccano i 100 punti sul match di Arnaldi, capace di indovinare la vittoria di Nagal e il numero esatto di game…ma dacci le quote! Stessi numeri ma diverse partite per fede, che indovina senza nessun errore il match di Auger-Aliassime pagando due game di errore (28 invece di 30) nella vittoria dell’indiano. Da sottolineare soprattutto come nessuno dei primi 20 del day 1 si sia riconfermato nel day 2, forse per un tocco di eccessivo ottimismo patriottico…che potrete riproporre oggi per Berrettini e Musetti, entro le 12:30.

Buon divertimento e buon tennis, con il link per fare meglio anche oggi della redazione di Ubicontest (sì troppo patriottica). E ricordiamo inoltre che nella sezione “i miei pronostici” sulla piattaforma di gioco è possibile vedere i punti totalizzati tramite le varie giocate per poi verificare la propria classifica.

Vuoi mettere alla prova le tue conoscenze tennistiche?

Mandaci il tuo pronostico,

per tre match non ci vuole più di un minuto e mezzo!