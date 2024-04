Italiani in campo lunedì 15 aprile: Nardi, Darderi, Passaro e Arnaldi. Quote e orari

Archiviato il primo “1000” su terra in quel di Montecarlo con il successo di Tsitsipas, il calendario ATP prevede una settimana con ben tre tornei in contemporanea: due ATP 250 e un ATP 500.

Già nella giornata di lunedì i tifosi italiani avranno dei match da seguire in ognuno dei tre tornei maschili in programma. Saranno quattro, infatti, i nostri rappresentanti impegnati in questo primo giorno della settimana: 2 a Bucarest, 1 a Barcellona e 1 a Monaco di Baviera.

Partiamo dal torneo più importante, il Barcelona Open Banc Sabadell. In Catalogna scenderà in campo Matteo Arnaldi. L’italiano numero 40 al mondo affronterà nel suo match di esordio il francese Arthur Cazaux, numero 75 ATP.

Barcellona è un torneo speciale per Arnaldi. Proprio in Catalogna Arnaldi ha conquistato la sua prima vittoria in un tabellone ATP lo scorso anno, sconfiggendo al primo turno lo spagnolo Jaume Munar. All’epoca era classificato oltre la posizione numero 100 e aveva conquistato il pass per il main draw attraverso le quali. Quest’anno affronta l’avversario da favorito alla luce di quanto fatto nel 2023. Il primo impatto con la terra di questa stagione però non è stato positivo per Arnaldi dato che a Montecarlo è stato sconfitto in tre set dall’indiano Nagal.

Cazaux dal canto suo ha iniziato bene il suo 2024. Titolo al Challenger di Noumea e poi gli ottavi all’Australian Open, sconfiggendo Rune e Griekspoor. Qualche buona vittoria nei main draw anche a Montpellier e Dubai poi il malessere durante il match di quali di Miami contro il connazionale Mayot. Dallo scorso 18 marzo Cazaux non ha più giocato un match ufficiale, si tratterà quindi di capire quali saranno le sensazioni in campo del giovane francese.

I due non si sono mai affrontati a livello pro, ma vi è un precedente da junior giocato al Roland Garros. Era il 2019 e Cazaux si aggiudicò la sfida in due set. Per i bookmakers il favorito è l’italiano. Bet365 quota il successo di Arnaldi a 1.40,Sisal a 1.38, mentre le quote di Cazaux sono rispettivamente 3 e 2.90.

Il match è programmato come seconda sfida sulla Pista Andres Gimeno, subito dopo Evans-Nakashima che prenderà il via alle 11.

Lasciando la Spagna e spostandoci verso la Romania saranno due gli italiani protagonisti del nuovo Tiriac Open, che ritorna in calendario dopo l’ultima apparizione datata 2016.

Il primo a scendere in campo sarà Luca Nardi alle ore 10 italiane. Il suo avversario sarà il brasiliano Thiago Seyboth Wild, numero 67 del ranking ATP. Per l’italiano numero 81 al mondo si tratta del primo torneo dopo la separazione da Galimberti. L’italiano in questo 2024 sta continuando il suo processo di crescita, regalando già dei picchi nel livello di gioco inattesi. Emblematica la vittoria su Djokovic in quel di Indian Wells. Sul rosso Nardi ha trionfato al Challenger di Napoli per poi conquistare il main draw del Masters 1000 di Montecarlo, fermato da Auger-Aliassime.

Seyboth Wild dopo un inizio di stagione da 7 sconfitte in 8 match, ha trovato la sua quadra durante il Sunshine Double. In entrambi i tornei da qualificato ha raggiunto il terzo turno sconfiggendo Khachanov a Indian Wells e Fritz a Miami. Il brasiliano ha già saggiato la terra in questa stagione durante la gira sudamericana, conquistando i quarti all’ATP 500 di Rio.

Come detto Nardi e Seyboth Wild scenderanno in campo alle 10 sul Campo Centrale per quello che sarà il loro primo match. Per i bookies favorito il brasiliano. Snai quota il successo di Seyboth a 1.65, Better lo quota a 1.63. La vittoria di Nardi paga, invece, 2.20 volte la quota secondo Snai e 2.25 secondo Better.

Subito dopo Nardi scenderà in campo il numero 64 ATP Luciano Darderi. L’italo-argentino, che in questo 2024 ha conquistato il suo primo titolo in quel di Cordoba, affronterà il numero 52 al mondo Mariano Navone, testa di serie numero 5.

L’italiano ha dimostrato sul campo che quanto fatto a Cordoba non è stato un evento casuale. Sono, infatti, arrivati i quarti a Santiago e la semifinale a Houston. Anche Navone è reduce da alcuni mesi di alto livello. Per l’argentino Bucarest sarà il quinto torneo a livello ATP dell’anno (e della carriera) e ha già raggiunto la finale nell’ATP 500 di Rio e la semifinale all’ATP250 di Marrakech,

Tra Darderi e Navone vi sono tre precedenti. Quest’anno a Buenos Aires, Darderi concesse solo tre game a Navone. Lo scorso anno, invece, nei Challenger i due si sono spartiti una vittoria per parte: Darderi vinse a Lima mentre Navone vince a Buenos Aires. Per i bookies è leggermente favorito l’italiano. Le quote relative alla vittoria di Darderi sono pari a 1.74 per Goldbet e 1,78 per PlanetWin365, mentre quelle di Navone sono 2,07 per Goldbet e 1,97 per PlanetWin365.

L’ultimo italiano impegnato in questo lunedì è Francesco Passaro. Il numero 235 ATP sarà protagonista del BMW Open, torneo ATP 250 che si gioca sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera.

Il ventitreenne italiano approda nel main draw del torneo tedesco dopo aver vinto il derby con Pellegrino nel turno decisivo di qualificazione, superando per la prima volta il tabellone cadetto di un torneo ATP. L’avversario di Passaro sarà la wild card tedesca Rudolf Molleker, numero 179 ATP. Il match sarà l’ultimo in programma sul Campo Centrale della MTTC Iphitos Arena. L’italiano in questo 2024 sta cercando di trovare la condizione migliore con un piccolo guizzo arrivato a Napoli con la semifinale raggiunta nel Challenger campano. Il bilancio a livello ATP per Passaro è di 4 vittorie e 10 sconfitte. L’ultima vittoria è arrivata a Barcellona contro Verdasco. Molleker, dal canto suo, non vince a livello ATP dal lontano 2019 contro Leonardo Mayer ad Amburgo.

Per i bookies è un match apertissimo. Sia Bet365 sia Better danno le stesse probabilità ad entrambi 1,91 pagato da Bet365, mentre 1,89 da Better.

ITALIANI IN CAMPO LUNEDI’ 15 APRILE

ATP Barcellona, 1° turno: M. Arnaldi – A. Cazaux, 2° incontro sul Pista Andres Gimeno, ore 12:30 circa

ATP Bucarest, 1° turno: L. Nardi – T. Seyboth Wild, 1° incontro sul Campo Centrale, ore 10

ATP Bucarest, 1° turno: L. Darderi – [5] M. Navone, 2° incontro sul Campo Centrale, ore 11:30 circa

ATP Monaco di Baviera, 1° turno: [Q] F. Passaro – [WC] R. Molleker, 4° incontro sul Campo Centrale, ore 16:30 circa