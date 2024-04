Matteo Arnaldi: “Con Medvedev sarà una partita diversa da quella di oggi, cercherò di dare il meglio”

Matteo Arnaldi commenta il successo su O’Connell nel primo turno a Madrid 2024:

D: Com’è andata? Come ti senti? Direi molto bene però dicci un po tu.

Arnaldi: Si, sicuramente è stata una partita positiva. Non era semplice giocare, le condizioni qui a Madrid sono sempre diverse, però da quando ho breakkato ed ho vinto il primo set ho alzato il livello, e son contento per questo. Mi aspetta una partita molto importante e mi preparerò al meglio.

D: Che cosa ti aspetti dal match con Medvedev, che hai già incontrato un paio di volte.

Arnaldi: Sì, ci ho sempre giocato sul cemento, ed in condizioni abbastanza veloci la prima volta ed un po meno a Toronto. Non siamo abituati a giocare in queste condizioni. L’anno scorso qui ho giocato bene, non posso dire di adorare queste condizioni, ma sicuramente ci gioco bene. Sara una partita completamente diversa dalle altre due che abbiamo giocato in precedenza, è pur sempre il numero 4 al mondo, cercherò di dare il meglio.

D: L’anno scorso sei arrivato qui, vittoria importantissima con Ruud. Cos’è cambiato in quest’anno?

Arnaldi: Son cambiati i risultati, del resto non è cambiato tanto. Ho giocato per la prima volta tutto l’anno nel circuito ATP. Il livello tennistico non è cambiato tanto, mi alleno sempre, i campi son migliori, più gente ti guarda. Ora sto lottando per iniziare ad essere testa di serie negli Slam. È stato un anno molto importante, ma continuiamo a lavorare per migliorare.

D: Un sogno per quest’anno?

Arnaldi: Me la fate tutti sta domanda, so già cosa volete che vi risponda. Le olimpiadi, per me saranno una cosa nuova se riesco ad andarle a giocare sicuramente mi farà piacere, specialmente stare con altri atleti italiani. Sono ancora indietro, per me qualunque torneo dai Master 1000 in sù è importante, cercherò di lavorare per giocare bene la maggior parte dei tornei.

D: Hai regalato la maglietta al giudice di linea a fine partita?

Arnaldi: Si, poverino l’ho preso in faccia mi dispiaceva, però stava bene e l’importante è quello.