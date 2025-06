Il Roland Garros vince anche in TV: oltre 5 milioni di telespettatori per Sinner-Alcaraz

Tennis sport nazionale? Forse non ancora, ma la crescita si dimostra una volta di più inarrestabile.

A corroborare questa affermazione ci sono i dati degli ascolti TV, che confermano come in Italia la voglia di racchetta e pallina gialla sia scoppiata e, grazie ai successi dei tennisti azzurri, non accenni a placarsi.

In occasione della finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono collegati più di cinque milioni di italiani, divisi tra il canale Nove, che ha trasmesso l’evento in chiaro, e Eurosport. Ciò si traduce nel 38% di share e un trionfo nella graduatoria dei programmi più seguiti. Una notizia che non può far altro che rendere felici i vertici di Warner Bros. Discovery, che nei giorni scorsi si è accaparrato in esclusiva i diritti per il Roland Garros fino al 2030, confermando l’ormai longevo sodalizio tra Eurosport e la Federazione Francese di Tennis.

In campo c’erano i primi due giocatori del ranking ATP, che nell’immaginario collettivo stanno dando vita a una rivalità intensa e stimolante, e uno di questi è Jannik Sinner, divenuto in pochissimo tempo l’idolo sportivo più celebrato in Italia. Ecco gli ingredienti per il successo. Un trionfo anche per le televisioni, nonostante la lunghezza del match, durato 5 ore e 29 minuti.