WTA Queen’s: fuori Kasatkina, Kvitova ko contro Haddad Maia

Al WTA 500 del Queen’s è tempo di primo turno. Il “green” mette a dura prova Leylah Fernandez che perde 7-6(4) 6-2 da Tatjana Maria in quasi due ore di gara. La tedesca dalla qualificazioni accede agli ottavi di finale. Decisivo l’esito del primo set: Maria avanti 4-1, ma incapace di chiudere il parziale quando ha servito per portare a casa il primo set sul 5-3. Ha dovuto annullare due palle break sul 5-5 nel game più lungo della gara. Maria ha dominato il tie-break riuscendo a piegare le resistenze di Fernandez incapace di rialzarsi nel secondo set.

C’era attesa per il ritorno in campo di Petra Kvitova sulla sua superficie preferita (ultimi match l’ottavo di finale a Wimbledon perso da Jabeut nel 2023) dopo una breve e negativa parentesi sul rosso, a seguito del suo rientro dopo la maternità. La trentacinquenne ceca si fa rimontare da Beatriz Haddad Maia 2-6 6-4 6-4. Brasiliana che si fa sorprendere nel primo set dall’ottimo inizio di Kvitova che, alla distanza, perde di efficacia con la prima di servizio andando in difficoltà sulla seconda con cui ottiene 14 punti su 32. Per Haddad Maia la sfida con Emma Navarro, testa di serie n. 3 del seeding.

La wild card Kartal sorprende Kasatkina 6-1 3-6 6-3 in due ore di gara. Terrificante avvio per la naturalizzata australiana che si trova rapidamente sotto 5-0. Prova a mettere le cose in chiaro nel secondo set, ma poi manca nei punti chiave del terzo set ed esce a testa bassa.

Doppio 6-3 per Anastasija Zakharova che elimina in un’ora e 20′ Donna Vekic. Esordio sull’erba da cancellare per la croata, condizionata dai suoi 6 doppi falli e dall’incapacità di reggere alla prima di servizio della sua avversaria. Zakharova chiude con il 56% di prime palle messe in campo, ma ben l’85% dei punti portati a casa con essa.

Trema anche Anisimova: la n. 15 del mondo chiude in 2ore e 11′ con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 su Burrage, wild card del torneo. Risultati faticoso raggiunto con grande tenacia.

Anisimova ha dovuto cancellare una palla break nel quinto gioco del secondo set che avrebbe portato la sua avversaria avanti di un set e un break. Salvato il servizio, la n. 15 del mondo è riuscita a far suo il break nel sesto game. Vinto il set 6-3, l’americana ha rischiato ancora nel terzo set: avanti 3-0 con doppio break, ha subito la rimonta sino al 3-3. Break decisivo nel settimo game che le ha dato la spinta per il successo finale.