Arthur Fils dà forfait ad Halle: la preparazione su erba si ferma 

Fils – uscito dal torneo parigino, dopo essere stato messo a dura prova fin dai primi match, in particolare un durissimo secondo turno contro Jaume Munar – aveva tentato di spingere sull’acceleratore grazie anche all’aiuto di antidolorifici, ma senza successo. Già allora, il medico della FFT, Vincent Guillard, aveva spiegato che il trattamento prevede riposo assoluto, stimando un periodo di stop tra quattro e sei settimane.

Con il forfait ufficializzato oggi, al suo posto entrerà Zizou Bergs nel tabellone di Halle. Intanto, Fils rinuncia a qualsiasi torneo su erba di preparazione, e si profila un’incognita per Wimbledon (dal 30 giugno al 13 luglio). Non ha ancora rinunciato ufficialmente al Grande Slam londinese, ma la sua partecipazione resta in bilico.

Da un punto di vista sportivo, questa pausa forzata interrompe una stagione già molto positiva per Fils, reduce da ottimi risultati su varie superfici. Tuttavia, l’approccio prudente dimostra un’attenzione particolare al suo sviluppo e alla sua longevità nell’élite del tennis. Per il momento, l’obiettivo principale è tornare in forma su erba, ma senza compromessi. Wimbledon – obiettivo dichiarato – resta un traguardo possibile, purché la guarigione proceda senza intoppi.