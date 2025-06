ATP ‘s-Hertogenbosch: pioggia protagonista, Bergs, Opelka e Virtanen avanzano 

La seconda giornata del Libéma Open è stata segnata da forti interruzioni: a ‘sHertogenbosch, il secondo turno del torneo ATP 250 è stato più volte fermato dalla pioggia, che ha rallentato l’intero svolgimento del programma tanto da rimandare alcune partite a domani. Dopo una giornata inaugurale segnata dalla sconfitta di Luciano Darderi, anche oggi l’ultimo italiano rimasto in tabellone, Mattia Bellucci, è stato costretto a salutare il torneo. Altri tennisti sono scesi in campo, scopriamo insieme com’è andato il Day 2 del torneo maschile.

Z. Bergs b. A. Blockx [Q] 6-3 1-6 7-6(3)

Era il primo confronto in carriera tra i connazionali belgi Z. Bergs e A. Blockx, i due si sono dati da fare in una battaglia durata quasi tre ore. Alla fine l’ha spuntata Bergs, numero 63 ATP, approfittando dei suoi grandi punti di forza sull’erba. Ha dominato il primo set 63 grazie a un servizio solido e un gioco proattivo, ma Blockx ha reagito alla grande nel secondo, imponendosi 61. Il terzo è stato uno scontro fisico e mentale, finito al tiebreak, dove Bergs ha dimostrato nervi saldi. Al prossimo turno dove affronterà Il numero quattro del seeding, Alexei Popyrin.

[LL] R. Opelka b. [WC] J. De Jong 6 (5)-7 7-6(5) 6-2

Reilly Opelka ha sfruttato al meglio la sua chance da lucky loser, superando Jesper de Jong in tre set al termine di un match giocato principalmente sul filo del servizio. L’americano, tornato a competere stabilmente dopo un lungo stop per infortunio, ha ceduto il primo parziale al tie-break 7-6(5), ma ha saputo reagire con determinazione. Nel secondo set, De Jong era riuscito a recuperare da uno svantaggio di 2-5, dando l’impressione di poter chiudere in due set; ma Opelka ha ritrovato precisione nei momenti decisivi e si è imposto ancora al tie-break, con lo stesso punteggio. Nel terzo parziale, approfittando anche del calo dell’olandese, il gigante statunitense ha trovato due break consecutivi, chiudendo 6-2 sotto il sole finalmente riapparso dopo una giornata disturbata dalla pioggia. Grazie a questa vittoria, Opelka si qualifica per il secondo turno dove affronterà il cileno Nicolás Jarry, testa di serie numero 2 del torneo. Sarà un test importante per valutare le reali ambizioni dell’americano sull’erba olandese.

[WC] O. Virtanen b. T.M. Etcheverry 7-6 (6) 7-5

Nel secondo confronto tra i due – unico precedente risalente all’US Open 2023, vinto da Etcheverry – Otto Virtanen si è impresso sull’erba olandese con un’ottima prestazione. Il primo set è stato una battaglia all’ultimo punto: Virtanen ha prevalso nel tiebreak per 86, dimostrando freddezza nei momenti decisivi. Nel secondo parziale c’è stata grande intensità, con l’argentino che ha tenuto testa fino al cambio campo, ma Virtanen ha siglato il break decisivo sul 65 e ha chiuso 75, nonostante una leggera contusione al ginocchio subita nel finale. Sul piano tecnico, Virtanen ha servito con continuità, ha risolto al momento giusto i punti importanti e ha confermato di saper gestire le pressioni tipiche dell’erba nei match ad alta tensione. Nel prossimo turno lo attende lo statunitense Mackenzie McDonald (WC), reduce dalla vittoria su Bellucci – un test probante per capire se il finlandese potrà continuare la scalata nel tabellone.