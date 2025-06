I Tennis Foundation annuncia un nuovo progetto per giovani talenti

Da anni a fianco dei talenti emergenti, I Tennis Foundation amplia ancora il proprio raggio d’azione. Arriva “Little Tennis Champions 2025-26”, un programma rivolto ai giovani di Italia, Albania, Kosovo e Montenegro che ha come obiettivo la formazione a 360°. Il bando, aperto dal 6 giugno, è rivolto a quei tennisti in erba, nati tra il 2011 e il 2012, che desiderano porre le fondamenta per un futuro nel mondo del tennis. Il progetto seguirà tre direttrici fondamentali: una tecnico-tattica, preparazione atletica e sviluppo mentale. Ad arricchire il tutto è la presenza di campioni e top coach della racchetta, come Gipo Arbino, Ivan Ljubicic, Emilio Sanchez, Simone Tartarini e Omar Camporese. La parte atletica è affidata a Damiano Fiorucci, che segue Lorenzo Musetti, mentre il lavoro sulle capacità mentali è tenuto da Stefano Massari.

Si prevede, inoltre, che i ragazzi selezionati, che saranno 12 equamente distribuiti tra maschi e femmine più alcuni alternates, possano partecipare a tornei internazionali del circuito Tennis Europe.

I criteri di selezione tentano di coniugare il premio al talento tennistico e una particolare sensibilità e attenzione alla situazione economica dei candidati. Ciò si traduce con una scelta che privilegi chi ha in questo progetto una delle poche, se non l’unica, possibilità di approcciare una carriera nel tennis, altrimenti preclusa in partenza a causa della situazione economica.

“Il nostro obiettivo è abbattere le barriere economiche e offrire ai ragazzi selezionati un percorso di alto livello, affinché possano crescere nel modo più completo possibile, sia tecnicamente che umanamente” ha dichiarato Simone Bongiovanni, co-founder di I Tennis Foundation e team manager del progetto di cui è responsabile del percorso di miglioramento mentale dei ragazzi.

Le selezioni si terranno tra il 15 e il 29 giugno nei quattro Paesi coinvolti.

In contemporanea con il lancio del nuovo programma, I Tennis Foundation pone fine a un altro progetto di successo dalla durata di tre anni, ovvero “Intesa Sanpaolo Assicurazioni Little Tennis Champions” che ha permesso a 20 giovani di crescere e maturare esperienze a livello internazionale.