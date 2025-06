Italiani in campo martedì 10 maggio: Bellucci, Sonego e Fognini. A che ora e dove vederli

Messa in archivio la stagione sul rosso europeo, è il momento di dedicarsi ai tornei su erba. Tre settimane di preparazione, poi Wimbledon. I primi eventi in programma, a livello maschile, sono il Libèma Open di ‘s-Hertogenbosch e il BOSS Open di Stoccarda, entrambi ATP 250. Nella giornata di martedì 10 giugno avremo tre italiani impegnati in questi tornei.

Il primo a scendere in campo sarà Mattia Bellucci, che nella giornata di lunedì non è potuto scendere in campo a causa di contingenze alquanto insolite. Il tennista nato a Busto Arsizio è segnato al via dell’evento olandese e al primo turno sfiderà il qualificato americano Mackenzie McDonald, attuale numero 99 del ranking, ma ex 37. I due scenderanno in campo alle 11 di mattina, con l’azzurro vincitore dell’unico testa a testa passato, risalente al torneo di Washington 2024. Nonostante la classifica dia ragione al numero 72 al mondo, su GoldBet il favorito è lo statunitense. Un suo successo è dato a 1.58, mentre un’affermazione del semifinalista di Rotterdam vale 2.35 la posta messa in palio.

Verso le 12:30 sarà il turno di Lorenzo Sonego in quel di Stoccarda. Il tennista torinese se la vedrà con il francese Quentin Halys, contro cui ha vinto l’unico precedente al torneo di Monaco di Baviera 2023. Su bet365 un successo transalpino varrà 1.73 la posta messa in palio. Una vittoria azzurra, invece, è data a 2.10.

Sempre in Germania, attorno alle 15, sarà la volta di Fabio Fognini, campione dell’edizione 2013 (si giocava su terra battuta) e in tabellone grazie a una wild card. Il 38enne ligure sarà opposto a un altro francese: Corentin Moutet, mai affrontato prima in match ufficiali. E quest’ultimo sarà anche il favorito delle quote, dato che su Lottomatica una sua vittoria è data a 1.30, mentre quella del tennista italiano vale 3.40 la posta giocata.

I match saranno visibili in tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

Italiani in campo martedì 10 maggio