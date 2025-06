WTA ‘s-Hertogenbosch: Andreescu torna a brillare, Minnen sorprende Collins. Fuori Linette e Potapova 

B. Pera b. M. Linette 6-2 6(10)-7 7-5

Bernarda Pera si è imposta in un incontro estremamente combattuto contro la testa di serie n.4 Magda Linette. Dominante nel primo set (62), la statunitense ha mostrato aggressività al servizio e concretezza a rete. Linette ha reagito nel secondo set, salvando match point nel tie-break e portando la contesa al terzo con un 76(10). Nel set decisivo, Pera ha trovato la determinazione giusta per strappare con autorità il break decisivo e chiudere 75, confermando il 20 nei confronti diretti con la polacca. La prossima sfidante sarà l’azzurra E. Cocciaretto che ha vinto il suo match di esordio contro la padrona di casa A. Hartono.

B. Andreescu b. J.Garland 6-1 6-3

Bianca Andreescu è tornata protagonista sull’erba ad un anno dalla finale persa qui al Libéma Open contro la russa L. Samsonova. In neanche 75 minuti ha dominato Joanna Garland, imponendosi 61, 63 senza cedere nemmeno un break point. La canadese ha convertito quattro delle otto opportunità di break e ha messo in mostra uno stile solido e aggressivo, confermando di essere in ottima forma in avvicinamento ai tornei estivi sull’erba. Al prossimo turno affronterà la testa di serie n.7, Lulu Sun.

E. Alexandrova b. M. Bolkvadze 6-3 6-4

La due volte vincitrice del Libéma Open, Ekaterina Alexandrova, ha rispettato il pronostico e superato la qualificata Mariam Bolkvadze con autorità. Nonostante la lotta di Bolkvadze, la russa ha imposto il suo livello già nel primo set (63), controllando il match con ritmo e precisione. Nel secondo, ha gestito meglio i momenti cruciali e chiuso 64, avanzando con fiducia nel torneo. Negli ottavi affronterà la connazionale A. Blinkova.

G. Minnen b. D. Collins 4-6 6-1 6-2

In una sorprendente rimonta, Greet Minnen ha ribaltato il match contro la statunitense Danielle Collins perdendo nettamente il primo set (4‑6) ma dominando poi il secondo con un convincente 6‑1. Nel terzo set Minnen ha sfruttato completamente il calo atletico dell’avversaria, chiudendo 6‑2. Il risultato smentisce le aspettative che davano Collins favorita. Minnen ha saputo imporsi con determinazione sul Campo Centrale. Agli ottavi incontrerà V. Kudermetova che nel match precedente aveva sconfitto la sorella Polina.

A. Li b. A. Potapova 7-5 6-2

Ann Li ha conquistato senza patemi il passaggio del turno eliminando Anastasia Potapova (testa di serie n.5) con un 75, 62. Nel primo set Li ha tenuto alto il livello contro una rivale ostica, trovando il break decisivo nel finale. Il secondo set l’ha dominato, chiudendo con autorità e ribaltando il pronostico iniziale che la vedeva sfavorita. Agli ottavi si scontrerà con la padrona di casa Suzan Lamens.