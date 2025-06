ATP Stoccarda: stretta di mano rovente tra Fognini e Moutet. Fabio: “Sei una m***a” [VIDEO]

Siamo alle solite. Non poteva che finire con il botto la partita di primo turno, al BOSS Open di Stoccarda, tra Fabio Fognini e Corentin Moutet. Dopo più di due ore di gioco, il francese è venuto a capo dell’incontro con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-3. Al momento della stretta di mano, inizialmente tutto sembrava filare liscio. Fino a che il 38enne ligure, campione dell’evento nel 2013, è andato in escandescenza nel faccia a faccia con il numero 91 ATP.

Spicy handshake 🌶️@moutet99 wins the battle of the entertainers 6-4 6-7 6-3 vs Fognini 🍿#BOSSOPEN pic.twitter.com/75P18ZH0rW — Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2025

“Guardami! Guardami”, ha esclamato in francese l’ex nono tennista mondiale rivolgendosi al transalpino appena sotto la postazione dell’arbitro. Ma Corentin non si è curato di quello che l’azzurro gli stava dicendo ed è andato a esultare in mezzo al campo come si fa solitamente dopo una vittoria. Prima di farlo, però, Fabio ha voluto rincarare la dose. “Piccolo maiale, sei una m****”, la chiosa del tennista italiano, visibilmente irritato, con grande probabilità, dal modo in cui l’avversario si era incitato a più riprese durante il match.

Entrambi in passato ne hanno combinate parecchie. E, se nell’ultimo periodo Fognini non si è fatto notare troppo da questo punto di vista (ma forse solo perché lo si vede meno nei tornei importanti), Moutet è stato protagonista di svariati episodi controversi nei mesi scorsi. Lo scontro a fine partita con Alexander Bublik al Challenger di Phoenix, la faida con il pubblico di Miami nel match che lo vedeva opposto ad Alejandro Tabilo, o ancora il battibecco continuo con Pavel Kotov durante e dopo il loro match al Challenger di Aix-en-Provence. D’altronde, qualcuno doveva pur prendere in eredità quel ruolo nel circuito, dato che l’azzurro è ormai al tramonto della sua carriera. Corentin Moutet ci sembra quello giusto. E a Stoccarda è arrivata l’investitura ufficiale.