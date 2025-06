WTA ‘s-Hertogenbosch: cade Samsonova, bene Alexandrova e Kudermetova

Seconda giornata di gare per le tenniste impegnate al WTA Libema Open in scena a ‘s-Hertogenbosch; il tabellone si allinea così agli ottavi di finale e già abbiamo i nomi delle prime quartiste, tra le quali la nostra Elisabetta Cocciaretto.

Gabriela Ruse supera facilmente la diciannovenne olandese Louise Van Den Broek, in un match tra qualificate di diverso livello, essendo la tennista rumena più avanti in classifica di oltre 600 posizioni (80 contro 704). La giovane atleta di casa esordisce difendendo la battuta e nel secondo gioco si impone nei primi tre punti ma cede i successivi cinque, fallendo così le prime e ultime palle-break del suo incontro. Ruse fugge rapida sul 5-1, disponendo facilmente della fragile seconda battuta della rivale e perfezionando il tutto con il 6-2 in 34 minuti.

Il secondo set scappa via ancora più velocemente con un game in meno e l’atleta rumena si iscrive al secondo turno, dove l’avversaria non sarà come previsto la numero uno del seeding e campionessa in carica Liudmila Samsonova, ma la ventiquattrenne Carson Branstine, al suo esordio assoluto a 24 anni in un main draw del circuito maggiore. La qualificata canadese approfitta dell’inizio poco incisivo della numero 18 del mondo, si trova a servire sul 5-3 ma manca due palle-set e cede la battuta. La reazione è però ottima e Branstine torna presto al setpoint nel game successivo e lo trasforma con un passante di dritto.

La pallina di Samsonova non viaggia ancora veloce e l’avversaria prende così coraggio, intuendo quanto sia concreta l’ipotesi di un esordio con impresa: Samsonova è però più solida con l’azione servizio-dritto e difende il proprio servizio con maggiore sicurezza, ottenendo il break che la porta al servizio sul 5-4 nella seconda frazione. Stavolta è la russa a sciupare due setpoint e a cedere il servizio, ma Liudmila si riprende un break e si aggiudica il set per 7-5. Chi si aspetta il sopravvento della russa rimane però sorpreso di fronte alla sua progressiva resa, che si sostanzia in un set perso in solo sette game: il punteggio finale è 6-4 5-7 6-1.

Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero due e campionessa nel biennio 2022-2023 si affaccia già sui quarti di finale grazie al successo di mercoledì ai danni della connazionale Anna Blinkova: la favorita vince 6-0 7-5 in un’ora e 19 minuti. Blinkova ottiene solo sei punti nel primo set ma nel secondo parziale parte meglio e trova il break sul punteggio di 1-1. Qualche apprezzabile slice di Anna non impedisce ad Alexandrova, che si muove meglio, di recuperare il break di ritardo nel sesto game e di incassare la vittoria al dodicesimo game grazie al regalo di un doppio errore, il settimo per la numero 70 del ranking.

La rivale della russa sarà un’altra compatriota, l’ottava protagonista del seeding Veronika Kudermetova, che lavora duramente solo nel primo set, vinto per 6-4, contro la belga Greet Minnen, per poi chiudere il discorso qualificazione con un più netto 6-1.