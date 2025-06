Musetti salta il Queen’s: “Ho bisogno di altro tempo”. Cosa cambia in vista di Wimbledon

Sono confermate le brutte impressioni riguardanti l’infortunio di Lorenzo Musetti. Il carrarese era stato costretto la scorsa settimana al ritiro durante la semifinale all’Open di Francia contro Carlos Alcaraz. Dopo aver conquistato il primo set e aver lasciato il secondo solo al tie break, il classe 2002 ha alzato bandiera bianca poco dopo l’inizio del quarto parziale dopo un terzo set disastroso. La diagnosi, confermata questa mattina dalla risonanza, è quella di una lesione di primo grado all’adduttore della gamba sinistra. “Esistono tempi tecnici per il recupero e forzare non avrebbe senso” ha confermato ai microfoni di Tuttosport il suo allenatore Simone Tartarini. Nel pomeriggio di giovedì, il giocatore ha confermato su Instagram: “Mi sono ritirato dal Queen’s. Ho bisogno di ulteriore tempo per recuperare dall’infortunio di Parigi. Il mio team e io stiamo facendo tutto il possibile per essere pronto per Wimbledon. Non vedo l’ora di rivedervi!”, dando in qualche modo conferma del fatto che a questo punto la partecipazione a Wimbledon non può essere data per sicura al 100%.

Proprio qualche giorno fa Lorenzo Musetti aveva postato sui social una foto dal lettino dell’ospedale, il sorriso stampato il faccio e la scritta “Loading“. Il giorno dopo una storia che lo mostrava impegnato con esercizi di rinforzo e recupero in acqua. Ha fatto di tutto per tentare il rientro, ma lo stop per il numero 6 del mondo dovrebbe essere di almeno 15 giorni. Sarà perciò costretto a saltare il Queen’s Club Championships, compromettendo notevolmente la preparazione in vista di Wimbledon.

LE PROSPETTIVE VERSO WIMBLEDON

Lorenzo Musetti si affacciava alla stagione su erba come uno dei giocatori più attesi. Infatti, è proprio sul verde che lo scorso anno il carrarese ha avuto il suo più grande exploit raggiungendo la finale al Queen’s e la semifinale a Wimbledon, perdendo rispettivamente contro Tommy Paul e Novak Djokovic. Dopo il grande salto di qualità avuto nel 2025 che lo ha portato fino al numero 6 del ranking le aspettative erano perciò altissime.

Questo inaspettato forfait però complica e non poco i piani in vista dello Slam londinese. Il 500 su erba giocato sui campi londinesi del Queen’s Club infatti è il principale torneo di preparazione in vista dei The Championship, e saltandolo Musetti arriverà a Wimbledon completamente digiuno di erba. Ovviamente, al momento, non si può dare per scontata la stessa partecipazione del giocatore italiano.

La situazione peggiora anche a livello di ranking. Il tennista toscano infatti incasserà uno zero nel ranking ATP a causa di una penalità che impone ai primi 30 giocatori del mondo almeno cinque tornei 500, cosa che dopo il Queen’s non sarà più possibile. Musetti perderà tutti i 330 punti guadagnati grazie alla finale dello scorso anno. Al prossimo aggiornamento del ranking dunque Musetti perderà la sua sesta posizione a favore di Taylor Fritz, attualmente impegnato nel torneo di Stoccarda. Il carrarese si affaccerà a Wimbledon da settimo in classifica, e in caso di partecipazione dovrebbe avere quindi la testa di serie numero 7 per provare a difendere gli 800 punti guadagnati lo scorso anno.