WTA Queen’s: Raducanu e Rybakina volano ai quarti, bene anche Shnaider e Zheng

Nel corso della lunga giornata di giovedì degli HSBC Championships si è completato il quadro dei quarti di finale: il programma si è aperto, sul campo intitolato ad Andy Murray, con la vittoria in rimonta della testa di serie numero 5 Diana Shnaider ai danni della padrona di casa Katie Boulter (28 anni, numero 34 del ranking WTA). La mancina russa – dopo un primo set contrassegnato dagli errori gratuiti – è riuscita a reagire e si è imposta con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 in un’ora e 55 minuti di gioco, dominando senza problemi il secondo e il terzo parziale e imponendo all’incontro un ritmo insostenibile per il tennis leggero dell’avversaria: Boulter non è riuscita a gestire la potenza di Diana, soffrendo in particolare con la seconda palla di servizio (14 punti vinti su 42, pari al 33%).

Third quarterfinal of 2025 👊



No.5 seed Diana Shnaider moves past Boulter in three!#HSBCChampionships pic.twitter.com/bk9dV1OHNQ — wta (@WTA) June 12, 2025

Shnaider nei quarti di finale se la vedrà con Madison Keys, che nella giornata di ieri aveva superato la qualificata Zakharova.

6-0 against players from the United Kingdom 👀



Elena Rybakina secures her place in the quarterfinals!#HSBCChampionships pic.twitter.com/vCAXFn7srh — wta (@WTA) June 12, 2025

La giornata del Queen’s è poi proseguita coi comodi successi di Rybakina e di Raducanu: la campionessa di Wimbledon 2022 ha superato la qualificata britannica Heather Watson (33 anni, numero 164 della classifica mondiale) per 6-4 6-2 in un’ora e 24 minuti di gioco e non ha mai perso la battuta (7 palle break annullate su 7), mettendo a segno 9 ace e portando a casa 32 punti su 39 con la prima di servizio in campo. La kazaka proverà ad allungare la sua striscia positiva (9 vittorie nelle ultime 10 partite disputate) nei quarti di finale di venerdì, quando affronterà un’altra qualificata, e ci riferiamo alla veterana tedesca Tatjana Maria (37 anni, numero 86 della classifica WTA).

Soaring in London 🇬🇧@EmmaRaducanu moves into the quarterfinals after beating Sramkova in straight sets, 6-4, 6-1.#HSBCChampionships pic.twitter.com/PJAIo4T2wy — wta (@WTA) June 12, 2025

Raducanu, invece, se possibile, ha vissuto un pomeriggio ancora più in discesa: la britannica (22 anni, numero 37 del ranking mondiale) ha superato la slovacca Rebecca Sramkova con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e 16 minuti di gioco. Raducanu, dopo essere volata via nel punteggio sul 5 a 0, ha subìto la rimonta dell’avversaria (che si è addirittura spinta fino al 4 a 5) ma poi, al terzo tentativo, è riuscita a difendere il servizio e a chiudere il set per 6 giochi a 4. Una volta superato un passaggio a vuoto piuttosto rischioso, la campionessa dello US Open 2021 ha ripreso a dominare gli scambi e – sostenuta dal pubblico delle grandi occasioni – ha spezzato definitivamente l’incontro con un secondo set praticamente perfetto, nel corso del quale ha lasciato per strada appena 5 punti in tutti i turni di battuta. Venerdì, nei quarti di finale, se la vedrà con la testa di serie numero 1 degli HSBC Championships, e ci riferiamo a Qinwen Zheng: la cinese, nell’ultimo match della giornata, ha sconfitto in volata la McCartney Kessler (25 anni, numero 42 WTA) per 6-3 4-6 7-5 in 2 ore e 11 minuti di gioco, recuperando, nel terzo e decisivo set, uno svantaggio di 1 a 4 e chiudendo la partita con una splendida volèe di rovescio, di pura opposizione.

FIRST GRASS COURT QUARTERFINAL 🌱



Zheng Qinwen shows her grit to battle back from 1-4 down in the final set and defeat Kessler 6-3, 4-6, 7-5!#HSBCChampionships pic.twitter.com/QDd9PLhEUb — wta (@WTA) June 12, 2025

La cinese – ai primi quarti di finale della carriera sull’erba – è riuscita a superare i momenti più difficili della sua serata grazie alla prima di servizio, che nel corso del terzo parziale è diventata molto più precisa: per lei, in generale, 10 ace, 5 doppi falli, e il 76% di punti vinti con la prima palla in campo.