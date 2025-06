Italiani in campo venerdì 13 giugno: Cocciaretto sfida Lamens a ‘s-Hertogenbosch. A che ora e dove vederla

Giornata di quarti di finale nella stragrande maggioranza dei tornei professionistici. L’unica azzurra ancora in corsa in un evento del circuito maggiore è Elisabetta Cocciaretto. Al Libèma Open di ‘s-Hertogenbosch l’azzurra scenderà in campo verso le 14:30 e sfiderà per la prima volta in carriera la tennista di casa Suzan Lamens. E lo farà pure da favorita, perché su GoldBet e Lottomatica un successo tricolore è dato a 1.61, mentre un’affermazione dell’olandese varrà 2.28 la posta messa in palio.

Spostandoci invece al circuito Challenger, la giornata sarà ricca di impegni per i portacolori italiani. A Perugia il plotone azzurro ha intenzione di farsi strada verso le fasi conclusive del torneo che vale 125 punti. In semifinale avremo di sicuro due italiani, dato che alle 15:30 il qualificato 18enne Pierluigi Basile sfiderà Federico Arnaboldi per la prima volta in carriera. Il favorito è chiaramente il numero 183 al mondo, che su Sisal è dato a 1.54 contro 2.40 dell’avversario. Più tardi, verso le 20:30, Andrea Pellegrino sfiderà per la quinta volta il beniamino del pubblico Francesco Passaro (2-2 i testa a testa), la cui vittoria sta a 1.48, contro quella dello sfidante che sta a 2.40. Ma non finisce qua, perché nel tardo pomeriggio, attorno alle 18, Luca Nardi e il francese Luka Pavlovic saranno scesi in campo per disputare il loro primo scontro diretto in cui l’italiano è ultra-favorito. Un successo azzurro, infatti, verrà pagato 1.20 la somma giocata, mentre una vittoria del transalpino avrà il moltiplicatore di 3.75.

Anche Federico Cinà cercherà di strappare un posto in semifinale. Ma al Challenger di Bratislava (che mette in palio 100 punti), dove attorno alle 13 sfiderà per la prima volta la testa di serie numero uno, Alexander Shevchenko. Un successo del kazako su Lottomatica varrà 1.52 la posta scommessa, mentre l’azzurro rincorre a 2.32.

Infine, tornando in Italia, a Grado (Challenger 125) Tyra Grant incrocerà la racchetta con Petra Marcinko verso le ore 18 e le due daranno vita a una sfida inedita in cui la croata sarà leggermente favorita, dato che la sua quota sta a 1.80 contro 1.91 della giovane azzurra.

Il match di Cocciaretto sarà visibile in tv su SuperTennis e Sky Sport Uno, mentre in streaming si potrà godere su SuperTennis e NOW. Gli incontri dei Challenger, invece, verranno mandati in onda gratuitamente sulle rispettive piattaforme dedicate alla trasmissione degli eventi del circuito minore (ovvero Challenger tv per i tornei maschili e il sito WTA Tour per quelli femminili).

Italiani in campo venerdì 13 giugno