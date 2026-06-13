Intervento al gomito per Matteo Gigante: inizia la convalescenza

Fuori dalle competizioni dalla fine del 2025, Matteo Gigante si è sottoposto sabato mattina all’Ospedale La Madonnina di Milano a un piccolo intervento chiurgico al gomito destro per provare a risolvere il problema che ha messo in stand-by la sua carriera tennistica.

“Insieme al dottor Paolo Arrigoni e al dottor Alberto Aliprandi abbiamo deciso di seguire questa strada e sono convinto che sia il passo giusto per tornare presto in campo. L’obiettivo è riprendere ad allenarmi tra pochi giorni e tornare a competere nelle prossime settimane,” ha detto Gigante attraverso i suoi profili social, con l’intenzione di girare la pagina dopo un periodo difficile.

Fermo da ottobre

Il 24enne tennista romano ha giocato l’ultimo incontro ufficiale nelle qualificazioni del torneo ATP di Stoccolma a metà ottobre, ritirandosi dopo appena sei games contro il norvegese Durasovic. Durante il 2025 aveva raggiunto il suo best ranking al n. 125 nel mese di luglio grazie alla semifinale nel Challenger di San Marino, ma soprattutto dopo lo splendido percorso completato al Roland Garros, ove partendo dalle qualificazioni aveva raggiunto il terzo turno fermandosi contro l’americano Ben Shelton.