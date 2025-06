ATP Halle, il tabellone: ecco il possibile cammino di Sinner. Altri tre italiani presenti

Ecco l’atteso tabellone del Terra Wortmann Open, ATP 500 in programma ad Halle (Germania) che vedrà l’esordio sull’erba di Jannik Sinner. Quest’ultimo, campione in carica in Germania, dovrà vedersela con un giocatore proveniente dalle qualificazioni, mentre nel secondo turno potrebbe affrontare uno tra Muller o Bublik. Spingendoci ancor più in là, sulla strada della finale, Jannik potrebbe incrociare ai quarti uno tra Machac o Hurkacz, in semifinale Khachanov e in finale Zverev o Medvedev.

Sono altri tre gli italiani in tabellone. Sfida decisamente ostica per Flavio Cobolli. Il tennista azzurro dovrà vedersela con il talentuoso giocatore brasiliano Joao Fonseca. Darderi, invece, sarà chiamato alla prova Stefanos Tsitsipas, mentre Sonego affronterà il teutonico Jan Lennard-Struff. Un altro match che si preannuncia piuttosto interessante, sarà quello che metterà di fronte il francese Ugo Humbert (testa di serie numero 6) e il canadese Denis Shapovalov.