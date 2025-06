ATP Queen’s, il tabellone: guida Alcaraz, subito Arnaldi-Rune, Draper testa di serie numero 2

Il Cinch Championships 2025, meglio noto come torneo del Queen’s, è pronto ad aprire i battenti per una nuova edizione. A comandare il tabellone del prestigioso torneo di Londra, tradizionalissimo appuntamento pre-Wimbledon, è Carlos Alcaraz, numero due del mondo e fresco vincitore del Roland Garros. Alcaraz se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mentre la seconda testa di serie, il britannico Jack Draper, affronterà il giocatore statunitense Jenson Brooksby.

Il tabellone di un ATP 500 come il Queen’s non prevede bye per le teste di serie e nascono così molti match interessantissimi fin dal primo turno. Come quello che vedrà di fronte l’azzurro Matteo Arnaldi con il danese (testa di serie numero 4) Holger Rune. Altri match piuttosto interessanti, anche quelli tra il bulgaro Grigor Dimitrov e il francese Monfils – due tra i veterani del circuito ATP – e la sfida tra Cameron Norrie e il talento ceco Jakub Mensik. Ricordiamo che al torneo non prendono parte Musetti (che difendeva la finale) e Berrettini, infortunati, così come il campione in carica Tommy Paul.