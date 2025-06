Fritz, Paul e Shelton, da lunedì tre statunitensi in top 10. Non accadeva da diciannove anni

With ⁦@BenShelton⁩ breaking into the #ATP Top 10 Rankings on Monday, this will be first time three 🇺🇸(⁦@Taylorfritz97⁩, ⁦@TommyPaul1⁩) are in Top 10 since week of 4/17/2006 with No. 4 ⁦⁦@andyroddick⁩, ⁦No. 7 @JRBlake⁩, No. 10 ⁦⁦@AndreAgassi. pic.twitter.com/Hk1hKa26WB