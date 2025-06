Sinner atterrato ad Halle: oggi conferenza e sorteggio. In doppio con Sonego esordio contro Khachanov/Michelsen

Nonostante l’infinita delusione della finale persa al Roland Garros, è tempo di andare avanti: Jannik Sinner è arrivato ad Halle, per difendere il titolo conquistato lo scorso anno e mettere partite sulle gambe in vista di Wimbledon.

Dopo aver trascorso qualche giorno in famiglia, a casa sua, l’azzurro è atterrato in Germania fra i complimenti degli organizzatori, incluso il direttore del torneo Ralf Weber: una speciale torta a forma di numero 1 è stata donata a Sinner dallo staff del torneo, in onore del suo 370esimo giorno in vetta al ranking mondiale.

Alle ore 13 di sabato 14 giugno è in programma il sorteggio, che deciderà le sorti dei diversi partecipanti: Zverev e Medvedev i due altri grandi nomi presenti, insieme ai meno quotati Rublev e Cerundolo. Fra gli italiani, anche Flavio Cobolli, Darderi e Sonego, con cui Jannik scenderà in campo nel torneo di doppio.

Il tabellone principale avrà inizio lunedì 16 giugno, ma l’azzurro dovrà attendere ovviamente qualche ora in più prima di poter tornare in campo e provare, almeno, a smaltire le ultime forti delusioni.

Intanto già si conoscono gli avversari in doppio. Jannik infatti giocherà al fiango di Lorenzo Sonego, e al primo turno i due azzurri esordiranno contro Khachanov e Michelsen. Sempre nel torneo di doppio a Halle ci saranno Bolelli-Vavassori come seconde teste di serie, opposti a Zverev e Melo.