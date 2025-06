WTA Berlino, il tabellone principale: Paolini quarta testa di serie, ci sono Sabalenka e Gauff

La prossima settimana sarà indubbiamente la più interessante delle tre che precedono Wimbledon, con ben tre tornei di categoria ‘500’. Se in campo maschile i top player (quelli non infortunati, almeno) si sono divisi tra Halle e il Queen’s, a livello femminile l’unico WTA500 della settimana si terrà in quel di Berlino. Detto questo, la tennista azzurra Jasmine Paolini (numero 4 del mondo) sarà la testa di serie numero 4. Salterà dunque il primo turno, al pari delle altre tre migliori del seeding, ed entrerà in gioco direttamente dagli ottavi (ai quarti potrebbe trovare Keys o Shnaider, in semifinale Aryna Sabalenka).

Con lei, il meglio del circuito WTA, a cominciare dalla numero 1 del mondo e prima testa di serie, la sunnominata Aryna Sabalenka, che vuole riscattare la delusione rimediata sulla terra battuta del Roland Garros. Cori “Coco” Gauff – trionfatrice dell’ultima edizione dello slam parigino – sarà la testa di serie numero 2, mentre con la numero 3 spazio a Jessica Pegula (campionessa in carica del torneo tedesco). Per ciò che concerne le altre gare, sfida interessante quella che metterà di fronte la russa Diana Shnaider e la croata Donna Vekic. E lo stesso discorso, se vogliamo, vale pure per il match che vedrà sfidarsi Elena Rybakina e Qinwen Zheng. Da non perdere anche la gara tra l’ucraina Marta Kostyuk e la statunitense Emma Navarro.