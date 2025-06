ATP/WTA, qualificazioni: esordio contro il qualificato Hanfmann per Sinner. Jabeur lucky loser a Berlino

Il calendario tennistico è molto affollato, si sa. Ormai si è socializzato con l’idea di non avere un attimo di pausa dalla racchetta e la pallina gialla. Dunque, archiviate le quattro finali odierne – qui per chi volesse un resoconto: ‘s-Hertogenbosch WTA e ATP, WTA Queen’s e ATP Stoccarda – è già tempo di focalizzarsi sui prossimi appuntamenti, in programma già dalla giornata di lunedì. In contemporanea con gli ultimi atti dei tornei sopra menzionati, si sono ultimate le qualificazioni, tra la Germania e l’Inghilterra, per i tabelloni principali della settimana che viene.

ATP 500 HALLE

Ad Halle arrivano note contrastanti per i giocatori di casa. Yannick Hanfmann si impone in due set su Nico Jarry, sempre più distante dalle posizioni che fino a un anno fa gli competevano, e sarà lui l’avversario al primo turno del numero 1 al mondo Jannik Sinner, campione uscente del torneo. L’azzurro ha vinto entrambi i precedenti, di cui l’ultimo disputato proprio sull’erba, a Wimbledon nel 2024.

Brutte notizie invece per la stellina emergente del tennis tedesco, Justin Engel, di cui nei giorni scorsi è stato approfondito il profilo. Il 17enne, reduce dai quarti di finale sull’erba di Stoccarda, dopo aver estromesso la quarta testa di serie del tabellone cadetto, il russo Safiullin, deve arrendersi con un doppio 6-4 a Sebastian Ofner in un’ora e 15 di gioco in cui non ha avuto neppure una palla break. Per l’austriaco adesso c’è Andrey Rublev.

Si qualifica Benjamin Bonzi, vittorioso in due set sull’australiano Li Tu, e adesso sarà protagonista di un derby francese contro Halys.

ATP 500 QUEEN’S

Dopo la vittoria della qualificata Tatjana Maria in quel di Londra, chissà se anche tra i colleghi uomini si consumerà la sorpresa, magari proveniente proprio dal tabellone cadetto.

Nel derby transalpino, Corentin Moutet vince una partita al fotofinish, durata 2 ore e 32 minuti, contro Arthur Rinderknech, con il punteggio di 6-3 3-6 7-5. L’imprevedibile francese, negli ultimi giorni, è divenuto un vero e proprio spauracchio per i tennisti italiani, con le vittorie ottenute contro Fabio Fognini a Stoccarda, con tanto di screzi finali, e Mattia Bellucci, proprio nel precedente turno di qualificazioni.

Approda nel main draw anche Mackenzie McDonald che, in un’ora e 5 minuti, ha avuto la meglio sul britannico Searle, che aveva eliminato il numero 1 del seeding, il cinese Bu.

La giornata londinese è caratterizzata poi da un doppio derby australiano: avanzano Vukic e Bolt rispettivamente contro Walton e O’Connell.

WTA 500 BERLINO

Match interessanti a Berlino.

Si è aperta una crisi senza fine per Ons Jabeur. La tunisina manca l’appuntamento con il tabellone principale, sconfitta in tre set da Xinyu Wang. Il punteggio recita 6-1 3-6 6-0, un passivo pesante per la ex numero 2 del mondo. Poi, però, arriva la notizia positiva. Il ripescaggio come lucky loser le consente di prendere parte al torneo, dove affronterà Dolehide, qualificata per il ritiro di Potapova.

Sofia Kenin, che in questo 2025 appare in netta ripresa, viene fuori da 2 ore e 35 di partita contro Ajla Tomljanovic. La statunitense, seconda testa di serie delle qualificazioni, acciuffa il tabellone principale con un successo in rimonta, 5-7 6-4 7-5. Nel terzo set Kenin allunga fino al 5 a 1, ma si fa recuperare fino al 5 pari, con tanto di 4 match point non capitalizzati, due al servizio e due in risposta. L’australiana non è riuscita a difendere il servizio nell’11esimo gioco e a portarsi avanti nel punteggio, permettendo a Kenin di servire per il match, chiuso alla quinta opportunità di vittoria. La vincitrice degli Australian Open 2020 esordirà nel torneo contro la svizzera Mazarova, anche lei qualificata.

Un’altra partita di cartello è stata quella che ha visto protagoniste Katerina Siniakova e Ashlyn Krueger, terminata 6-4 6-2 in favore della ceca. La 21enne statunitense, in cerca di una dimensione nel circuito WTA, con un ranking che la vede alla posizione numero 33 grazie alla finale ottenuta a Abu Dhabi, non inizia nel migliore dei modi la stagione sull’erba. Siniakova sfiderà al primo turno la qualificata bulgara Tomova.

WTA 250 NOTTINGHAM

A Nottingham la notizia della giornata è l’eliminazione al primo turno di qualificazioni di Alizé Cornet, eliminata in tre set – 3-6 6-4 6-3 – da Ena Shibahara. La giapponese si giocherà l’accesso al torneo con Laura Siegemund, che ha estromesso dal tabellone cadetto Hailey Baptiste.

Possono già festeggiare il main draw Antonia Ruzic e Leolia Jeanjean.