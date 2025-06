Italiani in campo lunedì 16 giugno: Sinner in doppio con Sonego, Darderi e Arnaldi tentano l’impresa

Manca sempre meno all’inizio del più affascinante appuntamento Slam dell’anno, e i due tornei di categoria 500 della settimana prima sono ricchi dei campioni che proveranno, fino alla fine, ad alzare il torneo di Wimbledon.

Mentre Alcaraz è al Queen’s, Sinner è ad Halle: esordio per lui già nella giornata di lunedì 16, ma non in singolare. Il numero 1 del mondo scenderà in campo in doppio con Lorenzo Sonego, come terzo match sul secondo campo del torneo tedesco. Sul centrale, invece, in chiusura di programma, Luciano Darderi tenterà l’impresa con Stefanos Tsitsipas, ai primi passi con coach Goran Ivanisevic.

A Londra, presente solo Matteo Arnaldi in rappresentanza dei colori azzurri: come secondo match sulla Andy Murray arena, intorno alle 14 italiane, la bella sfida con Holger Rune.