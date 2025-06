Stoccarda, Queen’s e ‘s-Hertogenbosch (x2): domenica da quattro finali, a che ora e dove vederle

Una domenica bestiale per il tennis con quattro titoli del circuito ATP/WTA da assegnare nel giro di poche ore. Tra finali attese e altre meno prevedibili ad inizio torneo, otto protagonisti si daranno battaglia per conquistare trofei, punti e naturalmente prestigio.

ATP Stoccarda: Zverev-Fritz (ore 12:00)

Partiamo dallo ATP 250 di Stoccarda, noto come BOSS Open, dove le prime due teste di serie si incontreranno come da previsione nell’ultimo atto del torneo in erba tedesca alle ore 12:00. Da una parte Alexander Zverev, dall’altra Taylor Fritz: sarà il 13esimo testa a testa con l’americano avanti 7-5 e vincitore degli ultimi quattro scontri diretti consecutivi. Secondo i bookmakers è probabile che questa striscia in favore del nativo di San Diego sii interrompa poiché il successo del tedesco è quotato 1.60 su Sisal e 1.65 su Goldbet e Lottomatica. L’ottavo sigillo di Fritz invece è quotato 2.20 su tutti i book sopracitati.

WTS ‘s-Hertogenbosch: Ruse-Mertens (ore 12:00)

Alla stessa ora si giocherà anche la finale femminile di ‘s-Hertogenbosch tra la rumena Elena Gabriela Ruse (che ha eliminato Elisabetta Cocciaretto in semifinale) e la belga Elise Mertens, in finale dopo aver annullato 11 match point. Quest’ultima in tutti e tre i precedenti ha sempre avuto la meglio, avendo vinto al Roland Garros nel 2022, a Doha nel 2023 e Monterrey nello stesso anno. Stando a quanto quotano le agenzie di scommesse, Mertens è favorita anche per questo quarto incontro tra le due: 1.48 su Sisal, Goldbet e Lottomatica. A quanto è data invece la prima vittoria di Ruse contro la tennista di Lovanio? La quota si aggira sui 2.60.

ATP ‘s-Hertogenbosch: Bergs-Diallo (ore 14:30)

Nel primo pomeriggio si disputerà anche la finale maschile del torneo olandese. Zizou Bergs e Gabriel Diallo inseguono il loro primo titolo ATP in carriera e si troveranno l’uno contro l’altro in Olanda. I favori del pronostico sulla carta sorridono al canadese, capace di sconfiggere il belga già nel Challenger di Vancouver 2022 e nel torneo di Madrid di quest’anno. I bookmakers infatti associano la vittoria di Gabriel Diallo a 1.52 su Sisal, 1.57 su Goldbet e Lottomatica. A 2.40 invece il successo di Bergs.

WTA Queen’s: Anisimova-Maria (ore 14:30)

Dopo oltre 50 anni il Queen’s Club di Londra è tornato anche per quanto riguarda il circuito femminile. Amanda Anisimova, vincitrice quest’anno al Qatar Ladies Open di Doha, se la vedrà con Tatjana Maria, alla ricerca del secondo titolo WTA su erba dopo quello di Mallorca nel 2018. Le due tenniste si sono sfidate solamente una volta proprio nel 2018 durante le qualificazioni a Pechino con il successo della tedesca per 2-6 6-2 6-0. Tra tutte e quattro le finali, questa è quella che sulla carta sembra nascondere meno sorpresa con la vittoria della statunitense a 1.36 su Sisal e 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Per chi invece crede nelle qualità di Maria, verrà ricompensato con 3 volte la posta messa in palio.

Tutte e quattro le finali saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW, con le due finali femminili disponibili anche in chiaro su Supertennis.