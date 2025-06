Vincitori ATP nel 2025: ecco chi ha conquistato il primo titolo in carriera

Sicuramente a sorpresa, Gabriel Diallo trionfa all’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosh, perdendo un solo set e annullando matchpoint nella sfida agli ottavi di finale con Thompson. Per il canadese è la prima vittoria nel circuito maggiore: non c’era modo migliore per celebrare l’ingresso fra i primi 50 giocatori al mondo. Tre anni fa vinceva il primo titolo Challenger a Granby, prima di ripetersi altre due volte nel 2023 a Bratislava e nel 2024 a Chicago. Un giocatore che da tempo, ormai, mostrava qualità superiori alla sua classifica, ma che mai era riuscito a esprimerle fino in fondo: oggi, da campione ATP, comincia un nuovo capitolo della sua carriera.

Diallo è il settimo giocatore del 2025 a conquistare il primo trofeo della propria vita nel circuito maggiore: ma chi sono gli altri?

Proprio nei primi giorni dell’anno, Alexandre Muller trionfò a Hong Kong, battendo, fra gli altri, anche Arthur Fils. Quella del francese fu un’impresa epica: Muller ha sempre perso il primo set, ma è sempre stato in grado di ribaltare sorti di match che parevano già chiusi. Anche per lui, come per Diallo, un matchpoint annullato negli ottavi di finale.

Dopo di lui, nel febbraio sudamericano, Joao Fonseca rispettò i pronostici di predestinato, alzando al cielo il trofeo del 250 di Buenos Aires. Battuti Etcheverry, Navone, Djere e Cerundolo lungo un percorso che, nonostante la classifica, sembrava destinato a incoronarlo campione.

Meno sorprendente fu Tomas Machac, ad Acapulco: il ceco, alla seconda finale in carriera, non dovette affrontare avversari particolarmente ostici per conquistare il torneo di categoria 500 messicano. Mensik, da lui battuto al primo turno, impiegò poco, pochissimo tempo, a rifarsi: da decisamente sfavorito, batte Draper, Fils e Djokovic per conquistare il primo titolo 1000 della carriera, a Miami. A torneo vinto, raccontò di esser stato a un passo dal ritiro: Mensik resta così l’unico classe 2005 a conquistare un titolo nel circuito maggiore.

In un periodo decisamente complicato, anche Flavio Cobolli si unisce a chi è riuscito a conquistare il primo titolo della carriera nel corso del 2025: a Bucarest, battuti Gasquet, Misolic, Dzhumhur e la testa di serie numero 1, Baez, perdendo un solo set all’esordio col francese. L’azzurro, fin ora, è l’unico già in grado di ripetersi e, anzi, di migliorarsi, grazie al titolo ad Amburgo.

L’unico, invece, a riuscirci partendo dalle qualificazioni, è Jenson Brooksby: a Houston, da numero 507 del ranking mondiale, sconfigge Taro, Tabilo, Kovacevic, Tommy Paul e Tiafoe, guadagnando quasi 400 posizioni in classifica. Per lui era la quarta finale a livello ATP, tutte “made in USA”, dopo Newport, Dallas e Atlanta.

Flavio Cobolli è l’unico giocatore in grado a vincere la partita immediatamente successiva al primo titolo in carriera, almeno nel 2025: tutti gli altri, chi per ritiro, chi no, hanno dovuto dire addio al torneo dopo. Non possiamo che augurare a Diallo un futuro prossimo migliore…