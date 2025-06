ATP Halle: finisce subito l’avventura in doppio per Sinner e Sonego. Dopo il ko, altro lavoro per Jannik

Non proprio il miglior inizio possibile per Jannik Sinner sull’erba di Halle. L’atteso debutto stagionale del numero 1 del mondo in singolare è arrivato, sì, ma in doppio – e con una sconfitta. In coppia con l’amico e compagno di ventura in terra tedesca Lorenzo Sonego, Jannik è uscito di scena all’esordio per mano di un’altra coppia di singolaristi: Karen Khachanov e Alex Michelsen. È finita 2-6 7-5 10-3 per i rivali, che dopo un primo set dominato dagli azzurri, hanno cambiato marcia nel momento decisivo.

Un match cominciato in salita per Sinner – break subito nel terzo game – ma poi rimesso in carreggiata con un filotto di cinque giochi consecutivi. Il 6-2 sembrava incanalare la partita su binari favorevoli, e anche l’avvio del secondo set (3-0) lasciava ben sperare. Invece, sul più bello, la luce si è spenta. Michelsen ha preso in mano la diagonale di rovescio e, complice un passaggio a vuoto di Sinner al servizio sul 5-5, il match si è riaperto.

Nel super tie-break, poca storia: lo statunitense è salito di livello e con lui anche Khachanov. Per Jannik e Lorenzo, solo tre punti e tanto amaro in bocca.

Domani Sinner tornerà in campo nel suo habitat naturale, il singolare, dove affronterà il tedesco, in una sorta di derby tra giocatori dal nome simile, Yannick Hanfmann. Per Sonego, invece, sfida contro Jan-Lennard Struff. Sarà un’altra musica, si spera per entrambi. Intanto, Sinner – come mostrano le immagini sui social di Sky Sport – dopo il ko in doppio si è subito rituffato al lavoro, per prepararsi al meglio in vista del torneo in singolare.