ATP Queen’s: Rune senza problemi, Mensik la spunta su Norrie, out Monfils e Tiafoe

(In collaborazione con Francesco De Salvin)

Giornata dedicata al primo turno dell’HSBC Championships. Sull’erba prestigiosa del Queen’s Club, infatti, si sono tenuti i primi incontri del torneo londinese. Successo perentorio quello ottenuto da Daniel Evans – attuale numero 199 ATP – che ha regolato in due set il rivale statunitense Frances Tiafoe (7-5 6-2), guadagnandosi così l’accesso al turno successivo e la sua prima vittoria in quel di Londra dal 2021.

Vittoria in tre set, invece, per lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il trentasettenne iberico, numero 51 ATP, ha superato il tennista portoghese Nuno Borges (28 anni, numero 38 del mondo) con il punteggio finale di 6(6)-7 7-5 6-4. Tutto facile (o quasi) anche per il danese Holger Rune, testa di serie numero 4 (e numero 9 del mondo), che ha battuto l’australiano Christopher O’Connell (subentrato all’azzurro Matteo Arnaldi, ritiratosi per dei problemi fisici) con il punteggio di 6-3 6-4. Per Holger si tratta della 160esima vittoria in carriera.

Incontro alquanto rocambolesco quello disputatosi tra il talentuoso tennista ceco Jakub Mensik (numero 17 ATP) e il britannico Cameron Norrie. Tie-break decisivo nel primo parziale (dove a spuntarla è stato Mensik), mentre nel secondo il caro vecchio Cameron è riuscito a concedere un solo game al rivale diciannovenne. Quando l’inerzia sembra essere cambiata, il campione in carica a Miami riserva lo stesso trattamento, chiudendo 6-1 il proprio match d’esordio.

Il pubblico di casa può consolarsi, invece, con la vittoria facile di Jacob Fearnley che liquida l’australiano Alex Bolt con un netto 6-2 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Buona prestazione per Mackenzie McDonald che avanza al turno successivo ai danni di Gael Monfils che, dopo Stoccarda, incappa in un’altra sconfitta arrendendosi con un doppio 6-4 all’americano.

D. Evans b. [7] F. Tiafoe 7-5 6-2

Una vittoria netta e il solito bel tennis sull’erba. Daniel Evans – uno dei veterani del circuito ATP – ha superato in due set l’americano Frances Tiafoe (numero 13 del mondo), regalandosi l’accesso al secondo turno dell’HSBC Championships. Dopo un primo parziale decisamente combattuto, il nativo di Birmingham è riuscito a prendere il largo nel secondo set, concedendo due soli giochi al rivale statunitense. Ottime le aperture di dritto con cui “Evo” ha tagliato a fette la parte di campo occupata da Tiafoe. Quest’ultimo, infatti, non è riuscito a tenere il ritmo dell’avversario, calando oltremodo nel secondo parziale. Per Evans, dunque, una vittoria importante e il miglior modo per cominciare in maniera positiva il proprio cammino sull’erba del Queen’s.

R. Bautista Agut b. N. Borges 6(6)-7 7-5

Match piuttosto combattuto quello che ha visto di fronte il trentasettenne spagnolo Roberto Bautista Agut e il portoghese Nuno Borges. Il primo parziale si è risolto al tie-break e ha visto imporsi il giocatore lusitano. Nel secondo set, invece, Bautista Agut è stato bravo a sfruttare in maniera efficace il proprio turno al servizio e a dimostrarsi maggiormente concreto nelle fasi topiche del parziale, rimandando ogni sentenza all’ultimo (e decisivo) set. A spuntarla, alla fine, è stato proprio l’atleta iberico, che è riuscito ad imporsi sul proprio rivale con il punteggio finale di 6(6)-7 7-5 6-4.

[4] H. Rune b. C. O’Connell 6-3 6-4

E’ cominciato in maniera positiva il cammino di Holger Rune (numero 9 ATP e testa di serie numero 4) sull’erba dell’HSBC Championships. Il tennista danese, infatti, è riuscito a superare il giocatore australiano Christopher O’Connell (31 anni, n. 79 del ranking maschile) con lo score definitivo di 6-3 6-4. Sull’erba dell'”Andy Murray Arena”, Holger ha sciorinato un tennis brillante, dimostrando grande solidità anche e soprattutto nelle fasi più complicate dell’incontro. Adesso, per il ventiduenne di Gentofte, porte spalancate sul secondo turno del torneo britannico e vittoria numero 160 in carriera. Davvero un ottimo inizio, non c’è che dire.

Starting strong on the grass 🌱@holgerrune2003 kicks off his #HSBCChampionships campaign 6-3 6-4 over O’Connell! pic.twitter.com/tdPZopyCSS — Tennis TV (@TennisTV) June 16, 2025

[8]J.Mensik b.[WC]C.Norrie 7-6(6) 1-6 6-1

Era un match dall’esito incerto, lo è stato con un andamento a dir poco ondivago. Alla fine la spunta Jakub Mensik che regola Cameron Norrie in un terzo set che sembrava poter avvantaggiare mentalmente il britannico, dopo lo schiacciante 6-1 nel secondo set con cui aveva riportato la contesa in equilibrio. Invece il finalista del 2021, sconfitto solo da Matteo Berrettini, saluta con l’onore delle armi cedendo il passo al giovane ceco bravo a reggere botta nel game inaugurale del parziale decisivo, salvando una palla break di importanza capitale, e strappando due volte di fila il servizio al giocatore di casa. Sopra 4-0, il 75% di prime palle condito con ben 8 ace a referto ha fatto il resto: la testa di serie numero 8 restituisce il 6-1 con tutti gli interessi e prenota la sfida agli ottavi con Roberto Bautista Agut.

J. Fearnley b. [Q] A. Bolt 6-2 6-4

Non era sicuramente quello che in gergo viene chiamato test probante, ma la vittoria senza appello con cui Jacob Fearnley si sbarazza di Alex Bolt è una piccola prova di quanto questo giocatore sia in crescita di quanto sull’erba possa essere insidioso. L’attuale numero 60 del ranking interrompe la corsa dell’australiano venuto dalle qualificazioni con un netto 6-2 6-4. Il ventitreenne di Edimburgo è bravo a comandare il gioco per tutto il secondo set, a non concedere occasioni di break e a sfruttare le proprie nel terzo e settimo game. Nel secondo round i servizi si fanno sentire maggiormente, ma quando sembra che il punteggio possa andare ad oltranza ecco che il nativo di Melbourne si scompone e cede la battuta a 30. Fearnley non si lascia pregare e chiude i giochi, aspettando il vincitore tra il fresco vincitore di Stoccarda Taylor Fritz e Corentin Moutet.

M. McDonald b. G. Monfils 6-4 6-4

Nonostante la sconfitta al fotofinish con Khachanov a Hertogenbosch, qualche bel segnale lo aveva lasciato intravedere Mackenzie McDonald e oggi è arrivata la conferma. Ne fa le spese Gael Monfils che, a differenza dell’americano, non sembra ancora aver scaldato i motori per la stagione in erba. Dopo la sconfitta di Stoccarda e la conseguente polemica in risposta agli scommettitori che lo hanno insultato sui social, arriva un altro passo falso per La Monf che si arrende con un duplice 6-4. Primo set più frizzante con il californiano a mettere per primo la testa avanti, ma proprio quando il transalpino sembrava potesse riprenderla ecco il passaggio a vuoto che consegna il primo set nelle mani di McDonald. Il francese prova a tenersi a galla, ma il più giovane in campo sembra averne di più e flirta con il break già nel settimo game, senza esito sperato. La stanchezza sembra avere la meglio su Gael che, sul delicato 4-4, va sotto 0-40 e il doppio fallo con cui si consegna è emblematico: prima tirata fuori di un metro, seconda scialba in rete. Il classe 1995 non perdona e bissa lo score del parziale precedente.