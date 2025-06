Classifica WTA: Maria ritorna in top50. Best ranking per Zheng e Anisimova

L’avvio della stagione sull’erba ha giĂ riservato sorprese e spunti di riflessione interessanti. Nonostante l’assenza delle prime quattro giocatrici del ranking WTA, i due tornei disputati — il WTA 500 The HSBC Championships al Queen’s Club di Londra e il WTA 250 LibĂ©ma Open di ‘s-Hertogenbosch — hanno visto in campo un livello competitivo tutt’altro che trascurabile. A Londra erano infatti presenti tre top ten e cinque top 20, mentre in Olanda il tabellone contava comunque due rappresentanti delle prime venti del mondo. Eppure, i titoli sono andati a due protagoniste forse inattese: Tatjana Maria ed Elise Mertens. La vittoria piĂą eclatante è senza dubbio quella di Tatjana Maria, che al Queen’s ha conquistato, a 37 anni, il suo primo titolo WTA 500. Un risultato che ha del clamoroso, non solo per l’etĂ e il prestigio del torneo, ma anche per il valore delle avversarie sconfitte: Karolina Muchova, Elena Rybakina, Madison Keys e, in finale, Amanda Anisimova. Un percorso impeccabile che ha confermato la tedesca come una vera specialista dell’erba. La tedesca non è nuova a imprese su questa superficie: basti ricordare la sorprendente semifinale raggiunta a Wimbledon nel 2022, che giĂ allora parve un exploit difficilmente ripetibile. Eppure, il trionfo al Queen’s dimostra che quel risultato non fu un caso. Senza necessariamente parlare di un bis, è lecito pensare che Maria possa ancora dire la sua anche quest’anno ai Championships, dove sarĂ certamente una giocatrice da tenere d’occhio. Il titolo al Queen’s vale alla tedesca il ritorno in top 50, a un passo dal proprio best ranking. Nonostante non siano riuscite a conquistare il titolo a Londra, Qinwen Zheng (testa di serie n.1) e Amanda Anisimova festeggiano entrambe il miglior ranking in carriera mentre Madison Keys, semifinalista, guadagna due posizioni e si mantiene a contatto con la top5. Nel torneo olandese, invece, Elise Mertens ha fatto valere il suo status di terza testa di serie e ha vinto senza troppi patemi, eccezion fatta per la semifinale lottata contro Ekaterina Alexandrova. Per la belga si tratta di un successo utile soprattutto per il morale e la fiducia: il guadagno in classifica è minimo (solo una posizione), nonostante un anno fa fosse uscita al primo turno e non avesse punti in scadenza. In finale ha regolato Elena-Gabriela Ruse, che con un bel salto in classifica di 22 posizioni torna tra le prime sessanta del mondo. Settimana in chiaroscuro per le italiane. Jasmine Paolini, reduce da un’ottima stagione su terra, ha scelto di prendersi una pausa prima del WTA 500 di Berlino e cede il passo a Qinwen Zheng. Una scelta legittima, ma rischiosa: il tabellone della capitale tedesca è uno dei piĂą competitivi dell’anno, con nove delle prime dieci del mondo presenti. Col senno di poi, forse avrebbe potuto cercare punti piĂą accessibili al Queen’s, dove il tabellone, seppur impegnativo, era piĂą aperto. Sorrisi invece per Elisabetta Cocciaretto, che a ‘s-Hertogenbosch ha raggiunto la semifinale, mostrando segnali di ritrovata competitivitĂ . Il risultato la riporta a ridosso della top100, un traguardo importante dopo esserci scivolata fuori una settima fa.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 19 11553 2 0 Coco Gauff 20 8083 3 0 Jessica Pegula 21 6483 4 +1 Qinwen Zheng 20 4853 5 -1 Jasmine Paolini 18 4805 6 +2 Madison Keys 19 4669 7 -1 Mirra Andreeva 18 4636 8 -1 Iga Swiatek 16 4618 9 +1 Emma Navarro 25 3697 10 -1 Paula Badosa 22 3684 11 0 Elena Rybakina 20 3456 12 0 Diana Shnaider 27 3216 13 +2 Amanda Anisimova 21 3119 14 -1 Elina Svitolina 16 3035 15 -1 Karolina Muchova 18 2989 16 0 Daria Kasatkina 26 2801 17 0 Barbora Krejcikova 14 2725 18 +1 Ekaterina Alexandrova 25 2378 19 +1 Jelena Ostapenko 22 2200 20 -2 Liudmila Samsonova 24 2141 21 +1 Beatriz Haddad Maia 26 2141 22 -1 Donna Vekic 21 2137 23 0 Clara Tauson 23 1988 24 +1 Elise Mertens 24 1966 25 -1 Magdalena Frech 28 1771 26 0 Marta Kostyuk 19 1736 27 0 Yulia Putintseva 24 1675 28 0 Anna Kalinskaya 21 1657 29 0 Sofia Kenin 24 1618 30 0 Leylah Fernandez 25 1615 31 0 Magda Linette 24 1581 32 0 Linda Noskova 21 1568 33 0 Ashlyn Krueger 23 1549 34 +1 Peyton Stearns 24 1416 35 +1 Belinda Bencic 15 1409 36 +1 Emma Raducanu 18 1399 37 +1 Olga Danilovic 19 1358 38 +3 Rebecca Sramkova 26 1333 39 -5 Katie Boulter 22 1326 40 -1 Veronika Kudermetova 27 1307 41 -1 Anastasia Potapova 23 1299 42 0 Mccartney Kessler 27 1265 43 +43 Tatjana Maria 35 1259 44 -1 Lulu Sun 23 1201 45 -1 Marie Bouzkova 25 1176 46 -1 Dayana Yastremska 22 1159 47 -1 Alycia Parks 33 1152 48 -1 Elina Avanesyan 24 1150 49 -1 Xinyu Wang 26 1145 50 0 Sonay Kartal 20 1138

Questa è la classifica delle prime cinquanta. Possiamo notare che

In top10, Qinwen Zheng (+1, n.4) raggiunge il suo nuovo best ranking. Guadagnano terreno anche Madison Keys (+2, n.6) ed Emma Navarro (+1, n.9). Scivolano di qualche posizione, invece, Jasmine Paolini (-1, n.5), Mirra Andreeva (-1, n.7), Iga Swiatek (-1, n.8) e Paula Badosa (-1, n.10).

In top20, Amanda Anisimova (+2, n.13) firma il proprio miglior piazzamento in carriera. In calo Liudmila Samsonova (-2, n.20), campionessa uscente nei Paesi Bassi, eliminata però al primo turno nell’edizione di quest’anno.

In top50, sorprende il balzo di Tatjana Maria (+43, n.43), che grazie alla vittoria a Londra si avvicina al suo best ranking (n.42). In flessione Katie Boulter (-5, n.39), campionessa in carica a Nottingham, sconfitta negli ottavi al Queen’s.

Per quanto riguarda le altre posizioni alle spalle della top50, Elena-Gabriela Ruse guadagna 22 posizioni e sale al n.58, a pochi passi dal suo best ranking (n.51). Tra i maggiori progressi si segnalano quelli di Nuria Parrizas Diaz (+19, n.85), vincitrice del BBVA Open Internacional de Valencia, Mayar Sherif (+20, n.88), protagonista a un ITF a Biarritz, Iva Jovic (+26, n.89), trionfatrice al Lexus Ilkley Open e per la prima volta in top100, e la nostra Elisabetta Cocciaretto (+18, n.105). In netto calo Bianca Andreescu (n.148), che perde 30 posizioni: un anno fa arrivò in finale a ‘s-Hertogenbosch.

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Come accennato, Jasmine Paolini (n.5) scende di una posizione, mentre Elisabetta Cocciaretto guadagna ben 18 posti, salendo al n.105. In leggero progresso Lucia Bronzetti, che sale di due gradini e si colloca al n.59. Fuori dalla top100, perdono terreno Lucrezia Stefanini (-11, n.161) e Martina Trevisan (-8, n.189).

Segnali positivi arrivano da Aurora Zantedeschi (+22, n.294), semifinalista a Ceska Lipa, e da Tyra Grant (+24, n.303), protagonista nei quarti alla 28th Città di Grado Tennis Cup: per entrambe si tratta del nuovo best ranking. Notevole anche l’avanzamento di Federica Urgesi, che sale di 32 posti fino al n.438.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 5 -1 Jasmine Paolini 18 4805 59 +2 Lucia Bronzetti 28 1019 105 +18 Elisabetta Cocciaretto 25 695 161 -11 Lucrezia Stefanini 27 452 186 -4 Nuria Brancaccio 26 384 189 -8 Martina Trevisan 14 371 210 +1 Giorgia Pedone 26 342 243 +5 Sara Errani 16 302 252 +6 Camilla Rosatello 28 292 279 -2 Nicole Fossa Huergo 31 261 285 +15 Silvia Ambrosio 22 247 294 +22 Aurora Zantedeschi 23 238 303 +24 Tyra Caterina Grant 13 231 370 0 Tatiana Pieri 22 160 407 -2 Matilde Paoletti 12 135 409 -2 Jessica Pieri 20 135 420 +3 Miriana Tona 18 127 438 +32 Federica Urgesi 24 122 446 +2 Diletta Cherubini 24 120 452 -1 Camilla Zanolini 21 10

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Nella classifica Next Gen 2025, dedicata alle tenniste nate dopo il 1° gennaio 2005, si registrano due importanti balzi in avanti: Iva Jovic sale al quarto posto grazie alla vittoria a Ilkley, mentre Tereza Valentova conquista l’ottava posizione dopo il trionfo nel torneo di Grado, compiendo una rimonta di ben 20 posizioni nella classifica generale.

Posizione Variazione Giocatrice Anno Classifica WTA 1 0 Mirra Andreeva 2007 7 2 0 Maya Joint 2006 52 3 0 Alexandra Eala 2005 77 4 +2 Iva Jovic 2007 89 5 -1 Victoria Mboko 2006 95 6 -1 Ella Seidel 2005 110 7 0 Sara Bejlek 2006 117 8 +2 Tereza Valentova 2007 120 9 -1 Victoria Jimenez Kasintseva 2005 135 10 -1 Linda Fruhvirtova 2005 150

RACE TO WTA FINALS

Nella Race non si registrano grandi scossoni, ma alcuni movimenti meritano attenzione. Qinwen Zheng (+3, n.13) continua la sua risalita e si avvicina alla top 10, mentre Elise Mertens (+4, n.17) entra tra le prime venti. Jasmine Paolini mantiene la settima posizione. Da segnalare, anche in questa classifica, l’importante balzo di Tatjana Maria, che guadagna ben 62 posti e si porta al n.37.