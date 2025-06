Wimbledon: Nishikori e Tabilo non ci saranno, Fognini resta in attesa. Cilic entra nel main draw

Arrivano i primi forfait tra i primi 100 al mondo che entreranno di diritto nel main draw dell’edizione 2025 di Wimbledon. Sull’erba londinese non ci saranno Alejandro Tabilo e Kei Nishikori, dopo i ritiri già annunciati di Juncheng Shang e di Emil Ruusuvuori. Al loro posto entrano di diritto Billy Harris e Marin Cilic, mentre precedentemente erano stati “inseriti” Nishesh Basavereddy, n. 101 al mondo, e Brandon Holt.

Resta in lista di attesa, ma con più speranze Fabio Fognini – al momento fuori di tre posti dal main draw – che o entrerà di diritto oppure non parteciperà a Wimbledon, dopo aver rinunciato all’iscrizione alle qualificazioni. Prima dell’italiano, pronti a entrare nel tabellone principale Christopher Eubanks ed Ellins Quinn. Per quanto concerne le qualificazioni, Francesco Maestrelli è il primo degli esclusi: un altro forfait e il pisano potrà giocare le quali.