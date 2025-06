WTA Nottingham, Bronzetti stecca l’esordio: Ruzic vince in due set e avanza al turno successivo

Sconfitta all’esordio per Lucia Bronzetti. La tennista riminese, infatti, si è dovuta arrendere alla giocatrice croata Antonia Ruzic, che si è imposta sull’azzurra con il punteggio finale di 6-0 6-4. Notte fonda, nel primo parziale, per Bronzetti. Quest’ultima, infatti, non è riuscita quasi mai a trovare la chiave per impensierire la rivale, finendo nelle sabbie mobili di un parziale che l’ha messa in grossa difficoltà. E’ andata meglio nel secondo set, quando Bronzetti ha trovato maggiore profondità in risposta. Ruzic, però, è stata brava a non smarrirsi tra le pieghe insidiose del secondo set e a chiudere l’incontro, concedendo poco o nulla all’atleta italiana.

A. Ruzic b. L. Bronzetti 6-0 6-4

Primo set: Ruzic è un rullo compressore, Bronzetti non riesce ad entrare in partita

Primo parziale da dimenticare per la tennista azzurra. Bronzetti, infatti, non è riuscita a entrare quasi mai in partita, inciampando in tutta una serie di errori – talvolta banali – che ne hanno compromesso i flebili tentativi di rimonta. Ben più solido ed efficace il tennis espresso da Ruzic, brava a sfruttare il proprio turno al servizio e a colpire l’atleta riminese con degli attacchi da fondo decisamente incisivi.

La fase centrale del set ha rappresentato un vero e proprio incubo per Lucia, che non è riuscita a trovare la chiave giusta per risalire la china. Dopo essersi portata in vantaggio di un break, la nativa di Orehovica ha continuato a colpire da fondo, tagliando a fette le resistenze difensive della giocatrice italiana. Quest’ultima non è riuscita a racimolare neanche un game e si è congedata dal primo set con uno score piuttosto avvilente (0-6).

Secondo set: Lucia prova a reagire, ma Ruzic non perde la rotta

Nel secondo set, Bronzetti ha provato ad imbastire delle trame offensive maggiormente insidiose, trovando più profondità nei propri turni in risposta. Ruzic, però, è stata brava a non smarrire la rotta, dimostrando grande concretezza nelle fasi topiche del set. Qualche problemino di troppo con il servizio e la poca lucidità nella parte centrale del set, hanno compromesso oltremodo i tentativi di rimonta da parte di Lucia. Alla fine, la tennista azzurra si è dovuta arrendere alla maggiore brillantezza della rivale croata, che ha fatto calare il sipario sull’incontro (e sull’esordio di Bronzetti in quel di Nottingham) con il punteggio finale di 6-0 6-4.

GLI ALTRI MATCH – Per ciò che concerne le altre gare di giornata, sono arrivati dei successi per Noskova e Tauson. La prima ha sconfitto la tennista romena Anca Todoni con il punteggio finale di 6-4 3-6 7-6(6), mentre la testa di serie numero 4 ha regolato in due set (7-5 6-2) la giocatrice australiana Kimberly Birrell. Vittoria in tre set per Leylah Fernandez, che ha superato – con lo score definitivo di 6-3 4-6 7-5 – l’olandese Suzan Lamens. Infine, la tennista kazaka Yulia Putintseva ha battuto con un doppio 6-2 la rivale britannica Hannah Klugman, mentre la cinese Zhu ha superato 6-4 6-1 Sasnovic.