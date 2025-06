ATP Halle, è grande Italia: passa anche Sonego che batte Struff

L. Sonego b. (WC) J.-L. Struff 6-3 6-2

Una gran giornata per il tennis italiano che ad Halle trova gloria con Jannik Sinner, Flavio Cobolli e poi con Lorenzo Sonego. In un’ora di gioco, l’azzurro ha la meglio su Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3 6-2.

Magistrale la prestazione del torinese, abile in risposta a creare guai al tedesco. Sonego ha eliminato la wild card malgrado il tifo dei locali, impostando la gara spingendo con la risposta creando grattacapi al suo avversario, incapace di coordinarsi al meglio con i piedi.

Sonego ha vinto l’83% di punti con la prima di servizio, 30/36, servendo il 75% di punti con la prima. L’italiano ha salvato tre palle break e tolto tre volte la battuta al suo avversario. Prestazione solida che lascia ben sperare: sfiderà il vincente della sfida tra Zverev e Giron.

L’avvio è davvero positivo per l’azzurro in un pomeriggio che ha sorriso al tricolore. E Lorenzo Sonego non vuole essere da meno tanto da trovare subito il break nel quarto game. Struff serve una prima molto piatta e il torinese vi si appoggia molto bene. Si procura tre palle break di fila, la terza è quella che vale il 3-1: la risposta dell’azzurro finisce tra i piedi del tedesco che non riesce a coordinarsi e finisce per perdere il servizio.

Entrambi tengono bene il servizio, ma nel nono gioco Struff prova il tutto per tutto e riesce a procurarsi due palle break. Bravo l’azzurro a venirne fuori con grande determinazione e poi a trovare il set point con un gran numero: stacca la mano con per una demi-volèe perfetta con la quale si difende da una palla avvelenata del suo avversario. Ne esce un passante stretto che lo porta sul set point sul quale gioca una splendida prima di servizio per chiudere il primo set chiuso 6-3.

Primi game del secondo set interlocutori con i due che gestiscono bene i propri turni di servizio. Il quarto ace di Sonego vale il 2-2 all’azzurro.

Il tedesco, nel quinto game, scappa 30-0 poi commette un doppio fallo e non riesce a sfondare con un attacco di rovescio lungolinea sul quale il torinese pesca una splendida volèe. Sul 30-30 Sonego trova una gran risposta tra i piedi del tedesco e si porta a palla break. Struff soffre soprattutto al servizio i colpi del suo avversario che gli risponde alla grande e poi chiude con un comodo contropiede.

Sonego è padrone del match, il tedesco è sempre più sofferente al servizio colpo con cui sull’erba è sempre andato fortissimo, specie l’anno scorso. Nel settimo game tra il secondo doppio fallo e una clamorosa risposta di dritto di Sonego arrivano altre due palle break per il possibile 5-2 pesante. E’ la seconda a mandarlo a servire per il match! Nel nono gioco c’è una reazione di Struff che si porta a palla break, ma è troppo tardi: con lo schema di giornata, servizio e dritto, Sonego cancella il pericolo.

Il n. 46 del mondo chiude 6-2 e accede al turno successivo: sfiderà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Marcos Giron.