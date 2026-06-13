Il brutto anatroccolo alla fine si trasformò in un cigno – Clara Tauson

Riceviamo e pubblichiamo questo articolo scritto da Clara Tauson, tennista danese attualmente al n. 24 della classifica WTA.

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Ci sono paesi in cui il tennis fa parte della cultura. Si cresce circondati dalla storia. Grandi accademie, grandi sponsor, grandi tornei. Ex campioni che aprono le porte alla generazione successiva.

E poi c’è la Danimarca. Quando la gente pensa al tennis, non pensa automaticamente a noi. Pensa soprattutto al calcio, alla pallamano, al ciclismo. Forse conosce qualche nome del passato. Ma il tennis? Il tennis è sempre sembrato piuttosto marginale.

Ecco perché ogni singolo passo che ho compiuto in questo sport è stato personale. Non solo per me. Per la mia famiglia. Perché senza di loro, nulla di tutto questo esisterebbe.

Non sono cresciuta in un sistema pensato per formare tenniste professioniste. Non avevo venti ragazze intorno a me che gareggiavano ogni giorno, né risorse infinite o una grande federazione alle mie spalle.

Quello che avevo era una racchetta, un sogno e una famiglia che ha creduto in me prima di chiunque altro. La gente vede le classifiche. I trofei. Le partite in televisione. Non vede i viaggi in auto attraverso l’Europa, 180 giorni all’anno dall’età di 10 anni. E più di 300 giorni in giro per il mondo una volta compiuti i 14 anni.

Non vedono le mattine e i pomeriggi in cui la mia famiglia ha sacrificato le proprie abitudini, così che io potessi allenarmi con mio padre. Non vedono la costante pressione finanziaria e l’incertezza, anche se i miei genitori hanno fatto del loro meglio per nascondermela.

Noi, come famiglia, abbiamo portato tutto questo sulle nostre spalle. Sono stata per lo più istruita a casa. Sono ancora stupita di come siamo riusciti a ottimizzare il tempo, con i miei genitori che lavoravano a tempo pieno, pur avendo ancora l’energia per interessarsi profondamente anche alla scuola e allo sport delle mie due sorelle. Mi sono diplomata al liceo con voti piuttosto buoni, anche se negli ultimi tre anni, fino a quando ho compiuto 15 anni, ho frequentato la scuola solo per due settimane, quando ho scelto di intraprendere la carriera di tennista professionista, studiando inglese, storia, religione, scienze sociali, danese e arte la sera dopo 6-8 ore di allenamento.

Quando vieni da un posto come la Danimarca, capisci molto presto che nel tennis nessuno ti regalerà nulla. Devi crearti le tue opportunità.

Ricordo che guardavo con ammirazione i giocatori dei paesi più grandi e pensavo a quanto sembrassero diversi i loro percorsi. Avevano grandi squadre di professionisti al loro fianco fin dall’età di 12 anni. Più competizioni, tornei nazionali o nelle vicinanze, più visibilità e wild card. Ma guardando indietro, penso che il mio percorso mi abbia plasmata. Non mi è stato regalato nulla, ma ho molto di cui essere grata.

Perché quando cresci senza garanzie, impari presto la resilienza. La resilienza nella vita, in generale. Nel tennis, impari a perdere e a tornare più forte. Impari ad allenarti quando nessuno ti guarda. Impari a credere in te stessa anche quando il mondo esterno non capisce la tua ambizione.

Ci sono stati momenti in cui le persone dubitavano di me. Momenti in cui la pressione diventava pesante perché all’improvviso, a 13 anni, non ero più solo Clara. Il tennis è lo sport più individuale del mondo. Quando perdi, non c’è nessun posto dove nascondersi. Nessun compagno di squadra al tuo fianco. Nessuna sostituzione. Nessun tempo a salvarti. Solo tu.

Eppure non mi sono mai sentita veramente sola. Perché ogni volta che scendo in campo, ho i miei cari con me in tribuna e a casa a sostenermi. I loro sacrifici, le loro convinzioni, il loro amore per me va oltre il tennis. È questo che mi tiene con i piedi per terra. E, naturalmente, il mio amore per il tennis.

Il tennis mi ha anche regalato una vita che non avrei mai potuto immaginare da bambina in Danimarca. E non voglio mai darlo per scontato. Questo sport mi ha permesso di vedere il mondo. Città e paesi di cui prima avevo solo letto sono diventati improvvisamente luoghi che potevo vivere in prima persona. Una settimana sei a Melbourne, quella dopo a Dubai, Roma, Parigi, ecc.

A volte mi fermo a pensare a quanto sia davvero pazzesco. Ad esempio, giocare un torneo in pieno inverno tra le Dolomiti da cartolina, con la voglia matta di andare a sciare, pur sapendo che non sarebbe stata l’idea più saggia.

Il tennis mi ha permesso di incontrare persone provenienti da culture, contesti e lingue completamente diversi – e in qualche modo riusciamo tutti a capirci grazie a questo sport. È universale, è globale.

Alcune delle mie amicizie più care oggi esistono proprio grazie al tennis. Ho conosciuto Cocciaretto quando avevamo 12 anni, e da allora è una delle mie migliori amiche.

E poi ci sono quei momenti che mi sembrano ancora surreali. Camminare per i tornei e all’improvviso allenarmi con giocatrici che sono cresciuta guardando in televisione, come Kvitova, Stephens, Pliskova, Keys, Cornet, Bencic, Kerber, Pavlyuchenkova e tante altre.

Ecco perché, anche nei periodi difficili, cerco sempre di ricordarmi quanto sia privilegiata a vivere questa vita. Le esperienze rimangono con te per sempre, e spero anche le tante amicizie.

Tuttavia, il tennis può essere brutale. Le sconfitte fanno molto male, i viaggi possono diventare estenuanti e la pressione opprimente. A volte le persone sottovalutano quanto possa essere difficile questo percorso. I social media fanno sembrare tutto affascinante: i viaggi, gli stadi, le foto.

Ma la realtà è molto diversa, almeno per la maggior parte di noi. Le settimane in cui esci presto dal torneo. I giorni in cui ti fa male il corpo, le settimane in cui la fiducia in te stessa svanisce.

Una delle cose che ti fa andare avanti è avere persone che ti ricordano chi sei al di là del tennis. Sono fortunata ad avere il mio ragazzo come allenatore adesso e la mia famiglia, a cui sono molto legata. Non mi hanno mai fatto sentire come se il mio valore dipendesse dalle classifiche o dai risultati.

Certo, abbiamo sognato in grande. Certo, abbiamo lavorato incredibilmente sodo. Ma l’amore non è mai stato condizionato. Questo conta più di quanto la gente creda. Soprattutto in uno sport in cui tutto può cambiare da un torneo all’altro.

Sono orgogliosa di essere danese. Orgogliosa di aver scelto la mia passione per il tennis come carriera, anche se provengo da un paese in cui il tennis non è affatto la strada più ovvia.

Orgogliosa che le ragazze di tutto il mondo mi descrivano come il loro modello e una fonte di ispirazione. Grazie per tutti i messaggi gentili. Spero di poterle ispirare a credere nei loro sogni, che si tratti di sport, arte, artigianato o affari.

Perché il talento è ovunque. A volte basta solo crederci. E forse questa è la parte più danese della mia storia.

Siamo cresciuti con le fiabe di Hans Christian Andersen, e in particolare con una: «Il brutto anatroccolo». Un uccellino che non riusciva mai a integrarsi, circondato da voci che gli dicevano cosa non sarebbe mai potuto diventare. Alla fine si trasformò in un cigno.

A volte, i luoghi che le persone sottovalutano di più sono proprio quelli che alla fine producono qualcosa di bello. Sto ancora scrivendo la mia storia e nutro ancora un grande amore per lo sport in generale e per il tennis in particolare.

Ma se c’è una cosa che il mio percorso mi ha insegnato, è questa: ciò che conta è chi crede in te quando nessun altro lo fa.