Italiani in campo martedì 17 giugno: Sinner, Sonego e Cobolli. A che ora e dove vederli

Tanta Italia scende in campo quest’oggi al Terra Wortmann Open”, l’ATP 500 di Halle che si disputa sui campi in erba della “Owl Arena”. Il primo di tutti sarà Flavio Cobolli, che verso l’ora di pranzo sfiderà il giovane brasiliano Joao Fonseca. Nel pomeriggio, invece, il numero 1 Jannik Sinner affronterà il padrone di casa Yannick Hanfmann. Più tardi toccherà a Lorenzo Sonego, che si sfiderà l’altro tedesco Jan-Lennard Struff.

Sempre ad Halle in scena anche il doppio con Bolelli e Vavassori contro il brasiliano Melo in coppia con Zverev; mentre per il doppio in salsa femminile scendono in campo a Berlino Errani e Paolini opposte a Kostyuk e Lys.

Il 23enne di Sesto Pusteria ritorna in campo in singolare dopo la finale persa a Parigi, e lo farà contro il tedesco Yannick Hanfmann, proveniente dalle qualificazioni. Sinner lo ha sempre battuto nei due confronti precedenti (il più recente al primo turno di Wimbledon dello scordo anno). Ad Halle, dove è il campione in carica, il bilancio complessivo dell’altoatesino è di 7-2 in tre partecipazioni.

Per il 33enne tedesco di Karlsruhe si tratta invece della sesta presenza ad Halle, la terza nel main draw. Le quote sorridono a Sinner: Bet365 lo paga 1.02, così come Snai. Eurobet lo da vincente a 1.01. Hanfmann oscilla tra 19.00 (bet365) e 14.00 (Eurobet, Goldbet).

Il romano Flavio Cobolli se la vedrà con il prodigio brasiliano Joao Fonseca (n. 57), che a 18 anni ha già un titolo in bacheca nel circuito maggiore (l’ATP 250 di Buenos Aires), vinto a febbraio. Il primo scontro diretto tra i due, e su questa superfice non hanno troppa esperienza. Il romano ha vinto anche la sua prima partita in carriera a Wimbledon (in quattro set su Rinky Hijikata); Fonseca invece si è fermato un anno fa al primo turno delle qualificazioni dei Championships. Le sue uniche due vittorie sui prati in carriera, infatti, sono a livello Challenger, nei primi turni di Surbiton e di Nottingham. Per le quote Fonseca parte avanti: Bet365 mette la sua vittoria a 1.50, stesso per Snai. Cobolli paga 2.63 per bet365, 2.49 per GoldBet e 2.60 da Snai.

Sonego affronta Jan-Lennard Struff che sull’erba resta sempre un giocatore difficile da battere – ad Halle, lo scorso anno, si è arreso ai quarti di finale solo di fronte a Sinner (ancora per 7-6 al terzo). I prati però sono pane anche di Sonego, che giusto sei anni fa, in quel di Antalya, conquistò il suo primo titolo ATP. Tra i due precedenti (1-1 il bilancio), il primo è poi particolarmente caro al torinese, capace di imporsi con un doppio tie-break negli ottavi di finale di Stoccarda (nel 2022). L’azzurro, però, ha vinto solo una partita nelle ultime otto, mentre il tedesco appena due nelle ultime 15. Per Bet365 la vittoria di Sonny paga 2.00, stessa cosa per Snai; GoldBet invece lo mette a 2.03. Favori del pronostico per Struff dato a 1,80 da Bet365, a 1.77 da GoldBet e 1.75 da Snai.

DOPPI – Per quanto riguarda le coppie Bolelli e Vavassori affrontano ad Halle Melo e Zverev. I favori del pronostico sono per gli azzurri: bet365 paga 1.57 la coppia italiana, mentre 2,25 gli avversari. Snai sulla stessa falsariga: 1.55 Bolelli e Vavsssori; 2.35 Melo e Zverev. A Berlino invece tornano in campo Errani e Paolini dopo il trionfo parigino. L’ucraina Kstyuk e la tedesca Lys sono le loro avversarie; la partita sarà la terza sul Court 1. Le quote sorridono alle ragazze nostrane: 1.30 per bet365, 1,27 per Sisal. Le loro rivali pagano 3.40 (bet365) e 3.50 da Sisal.