WTA Berlino: Vondrousova rivede la luce. Samsonova rimonta Osaka. Avanzano Anisimova e Shnaider. Fuori Kasatkina

Dopo mesi difficili, Marketa Vondrousova ottiene un bel successo in due set lottati – 7-5 7-6(6) – contro Madison Keys, numero 7 del seeding. La ceca, sprofondata al numero 164 WTA, ha mostrato una buona versione di se stessa, solida al servizio e attenta sottorete, contro una campionessa Slam come la statunitense, contro cui aveva giocato una sola volta, perdendo nettamente. Dal canto suo, Keys non dĂ continuitĂ a quanto di buono fatto al Queen’s, dove ha raggiunto la semifinale. La 30enne dell’Illinois ha commesso ben 49 errori non forzati all’interno di un match in cui non è mai riuscita a far valere la propria classifica.

Non è iniziato in maniera impeccabile il primo turno a Berlino per Madison Keys e Marketa Vondrousova, che, in apertura di match, si sono scambiate reciprocamente un break. La prima a perdere il servizio è stata la statunitense, peraltro da un vantaggio di 30-0, mentre Marketa non è riuscita a capitalizzare, restituendo indietro la battuta nel secondo gioco. Keys può sfoggiare colpi di inizio gioco potenti e spesso decisivi, ma non sempre riesce a trovare la precisione nel primo set, consentendo a Vondrousova di potersi organizzare con i propri fondamentali. Se all’inizio dell’incontro il servizio a uscire della mancina di Sokolov non sembrava creare grattacapi alla numero 7 del seeding, con lo scorrere dei giochi anche la battuta della ceca è iniziata a divenire un fattore, nonostante la basse percentuali. Nel quinto gioco la vincitrice di Wimbledon 2023 ritrova il break di vantaggio: alla seconda opportunità , mette sulla riga un pallonetto che scavalca alla perfezione Keys e si porta 3 a 2. Quando è chiamata a servire per il primo set, Vondrousova non si fa trovare pronta e, commettendo un doppio fallo, viene riagganciata nel punteggio. Marketa tuttavia reagisce e si procura due opportunità per un nuovo break. Chiude al terzo set point alla battuta un parziale in cui è riuscita a limitare le accelerazioni di Keys, talvolta avvalendosi di schemi erbivori.

Nella seconda frazione di gioco non si registrano particolari scossoni, salvo un paio di palle break equamente distribuite. Nel terzo game, Vondrousova, che qualche attimo prima era stata vittima di una scivolata, fortunatamente senza conseguenze, non sfrutta il primo break point del set. Nel sesto gioco è invece Keys ad avere la chance di togliere la battuta all’avversaria. Sul 40-30 Marketa mette in corridoio di pochi millimetri una volée assai complessa, inizialmente battezzata buona. La ceca attraversa qualche istante di sbandamento concedendo palla break, che annulla con coraggio. Vondrousova serve per due volte per rimanere nel set senza correre rischi e trascina il parziale al tie-break. Keys inizia con un errore in uscita dal servizio, inaugurando un passaggio a vuoto che la vede sprofondare fino al 4 a 0. La statunitense, tuttavia, massimizza lo sforzo e recupera i due minibreak, operando anche il sorpasso. Annulla poi il primo match point con uno smash, ma sul secondo, che Vondrousova può giocarsi al servizio, non riesce a rispondere in campo.

Amanda Anisimova si conferma a suo agio sui prati e, dopo la finale conquistata al Queen’s, si porta al secondo turno a Berlino, battendo in due set Bianca Andreescu con il punteggio di 6-4 6-3. La statunitense aveva perso l’unico precedente contro la vincitrice degli US Open 2019, sul cemento di Miami nel 2021. Una vita tennistica fa per entrambe, si potrebbe dire, nonostante le loro giovani età . Amanda si era presa una lunga pausa dal tennis per salvaguardare la propria salute mentale e, di rientro, sta scalando la classifica, che oggi la vede alla posizione numero 13. La canadese, 148 WTA, invece, dopo gli incredibili acuti del 2019, non è più riuscita a ritrovare la forma fisica, a causa di continui infortuni che ne hanno minato la carriera. Per Anisimova adesso c’è la polacca Frech, che ha estromesso dal torneo Mirra Andreeva.

Nel primo set Andreescu è subito in affanno al servizio, cedendo il turno nel secondo gioco, nell’unico momento di difficoltà della giocatrice in battuta per svariati game. Anisimova riesce a mantenere il break di vantaggio fino al 5 a 3, quando è chiamata a chiudere il parziale. La statunitense sfrutta i due set point procuratisi e, dal 40-15, concede il contro break. Nonostante il ritorno in scia nel punteggio, Bianca non riesce a garantirsi quantomeno il tie-break, frenando così la rimonta sul 6-4.

Nel secondo parziale la partita è meno intensa e non offre grandi colpi di scena. Anisimova mette a segno l’unico break del set nel quarto gioco e riesce a mantenere il vantaggio fino alla fine, chiudendo al primo match point 6-3.

Diana Shnaider approda agli ottavi di finale a Berlino. La russa batte per 6-2 6-4 Donna Vekic, in un match il cui punteggio non restituisce fino in fondo quanto si è visto in campo. Certo, Shnaider, numero 12 WTA, si potrebbe dire che ha fatto il buono e il cattivo tempo, ma Vekic ha messo, per lunghi tratti, in difficoltà l’avversaria. La croata, 22 al mondo e semifinalista lo scorso anno a Wimbledon, sull’erba ha sempre dimostrato di trovarsi particolarmente bene e di sapersi adattare alla superficie, ma non è riuscita a prendersi la rivincita su Shnaider della finale del WTA 500 di Bad Homburg dello scorso anno, vinta in tre set dalla 21enne.

Nel primo set Shnaider allunga immediatamente sul 4 a 0, giocando in maniera impeccabile in ogni fase dello scambio. Vekic lotta e annulla 4 palle break nei primi due giochi al servizio, ma non riesce in nessun caso a difendere il proprio turno di battuta. Nel quinto game, la croata smuove la casella del punteggio, recuperando un break di svantaggio. Sul 4 a 2, Diana, pur senza concedere palle break, è costretta ai vantaggi, con Donna che sembra ormai appieno dentro la partita e culla sogni di rimonta. Tornata al servizio sul 5 a 2, però, perde nuovamente la battuta e cede il primo set per 6-2.

Il secondo parziale non avvalora la supremazia di Shnaider, che è la prima a cedere il servizio, nel terzo gioco. Vekic spreca l’occasione di portarsi sul 3 a 1, perdendo il game da 40 a 0. Dopo lo scambio di break si inaugura uno spaccato di partita in cui regna sovrano l’equilibrio, con le due giocatrici che difendono agevolmente i turni di battuta, fino al 5 a 4. Vekic serve per rimanere nella sfida e concede due match point. A Shnaider basta il primo: con un colpo profondo induce la croata alla stecca, prendendosi la vittoria e gli ottavi contro Marketa Vondrousova.

Liudmila Samsonova approda agli ottavi di finale del WTA 500 di Berlino, battendo in rimonta Naomi Osaka. I precedenti erano favorevoli alla ex numero 1 del mondo, oggi alla posizione 57 del ranking, ma le due giocatrici non si erano mai sfidate sull’erba. Samsonova, numero 20 WTA, ha giocato un match convincente, soprattutto in battuta, mettendo a segno 14 ace e numerosi servizi vincenti, e adesso sfiderĂ Jessica Pegula.

L’avvio di match tra Naomi Osaka e Liudmila Samsonova è tutt’altro che spettacolare ed avvincente. Le due, infatti, sbagliano parecchio nei primi scampoli di partita, non mostrando quasi mai quei colpi che le hanno fatte arrivare ai piani del ranking WTA. Tra doppi falli ed errori non forzati, sono tante anche le palle break avute e non sfruttate da una parte e dall’altra. Alla fine, a sorpresa, è la nipponica a rompere per prima l’equilibrio, sebbene la reazione dell’ex azzurra sia immediato. Ad alzare il livello, con il passare dei minuti, è proprio l’ex n° 1 del mondo, che ritorna ad allungare e difende il vantaggio acquisito fino alla fine riuscendo anche a spostare la sua avversaria da una parte all’altra del campo con il dritto.

Il secondo set, invece, è decisamente piĂą equilibrato, anche se il livello espresso da Liudmila Samsonova e Naomi Osaka non è che si alzi paurosamente rispetto al precedente. Fino al 5-5 le due tengono i propri turni di servizio in modo piuttosto agile, ma nel momento clou del parziale la nipponica si porta sullo 0-40. Bravissima, in quel frangente, la nativa di Olenegorsk ad annullare le tre palle break concesse e a portare la sfida al tie-break. Qui è stata l’ex italiana ad alzare l’asticella, anche con una buona serie di prime, riuscendo in questo modo a riportarsi in paritĂ nel computo dei set.

Nel terzo set Samsonova trova il break in apertura, confermando come, in questo frangete di match, l’inerzia sia dalla sua parte. Osaka, tuttavia, risponde subito e si procura due palle del controbreak, sfruttando un game in cui la russa è costretta a servire molte seconde. Dopo aver annullato il primo break point con un servizio vincente, Liudmila cede la battuta con un errore al termine di uno scambio prolungato. Sul 2 pari, è nuovamente la numero 20 del mondo a tentare l’allungo. Con due punti condotti alla perfezione, in cui ha potuto esplodere i suoi colpi pesanti da fondocampo, toglie il servizio a Naomi e poi riesce a capitalizzare il vantaggio, tenendo la battuta a 0. Sotto 5 a 3 e al servizio per rimanere nella partita, Osaka si concede ancora un’opportunitĂ , dopo essere stata a due punti dalla sconfitta. Nel decimo gioco la giapponese si conquista due chance di prolungare la partita. Sulla prima è brava Samsonova a comandare lo scambio, ma sulla seconda la ex numero 1 del mondo sbaglia, con molti rimpianti, un’accelerazione di rovescio in lungolinea. Liudmila chiude al match point numero due con una prima al centro.

Nell’altro incontro della mattinata al Berlin Tennis Open by Hylo 2025, a sorpresa l’australiana Daria Kasatkina ha ceduto il passo alla modesta cinese Xinyu Wang in 6-3 6-2. L’asiatica, proveniente dalle qualificazioni, si è subito trovata 1-3 e sotto di un break nel primo parziale, per poi infilare 7 game consecutivi. Una striscia impressionante che ha spiazzato anche la sua dirimpettaia, mai in grado di reagire nemmeno nel secondo, quando si è arresa al primo match point concesso.

L’incontro tra queste due giocatrici Elena Rybakina e Ashlyn Krueger ha chiuso il programma della giornata nella capitale tedesca.

Ha vinto come da pronostico l’ex campionessa di Wimbledon ma la giovane americana, che è entrata in tabellone grazie al forfait di Zheng, l’ha fatta sudare parecchio specialmente nel secondo set quando ha resistito fino a un decisivo tie-break poi dominato dalla kazaka non prima però di aver recuperato un break di ritardo nel set regolare. Ora per Rybakina c’è Katerina Siniakova al secondo turno