ATP Halle, il programma di giovedì: Sinner guida la giornata tricolore [LIVE su Ubitennis]

Giornata interamente italiana all’ATP di Halle. Sinner, Sonego, Cobolli e il doppio azzurro proveranno a regalare emozioni sull’erba tedesca.

Il primo a scendere in campo sarà Flavio Cobolli sul “Schauinsland-Reisen Court” alle ore 12.00 opposto a Denis Shapovalov. Il canadese, assieme al connazionale Felix Auger-Aliassime, sfiderà Bolelli e Vavassori alle ore 15.00 sul campo n. 2.

Sull’OWL Arena, invece, sarà Auger-Aliassime ad aprire il programma opposto a Karen Khachanov.

A seguire la testa di serie n. 4 Andrey Rublev sarà in campo contro Tomas Etcheverry. Non prima delle 15.30 Lorenzo Sonego sfiderà Alexander Zverev per poi lasciare spazio al big match di giornata tra il n. 1 del mondo Jannik Sinner e il funambolo Alexander Bublik. C’è speranza per una grande Italia!

Il programma completo: