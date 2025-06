ATP Halle: Machac domina Marozsan e raggiunge Sinner ai quarti. Rublev cade contro Etcheverry

All’ATP 500 di Halle sono stati delineati i primi quarti di finale di quest’anno e soprattutto svelato il prossimo avversario di Sinner al prossimo turno. E’ il tennista ceco Machac che affronterà il numero 1 al mondo, dopo aver battuto nel giro di un’ora Marozsan 6-2 6-3.

Match divertenti invece quelli tra Khachanov-Felix Auger-Aliassime e Rublev-Etcheverry. Nel primo incontro, i due hanno avuto un set a testa di dominio, ma la partita si è chiusa nel terzo con la vittoria della testa di serie numero 8; dall’altra parte invece, Andrey rimonta lo svantaggio di un set, annullando la possibilità dell’argentino di servire per vincere e chiudere la partita. Tuttavia, nonostante la rimonta, il russo non riesce a sfruttare i due match point a favore e lascia definitivamente Halle perdendo 6-3 6-7(4) 7-6(6).

[8] K. Khachanov b. F. Auger-Aliassime 6-3 1-6 6-3

A 5th Halle quarter-final 💫@karenkhachanov comes through a rollercoaster match against Auger-Aliassime 6-3 1-6 6-3 to make the last 8#TWO25 pic.twitter.com/kcELoCKob7 — Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2025

Partita alquanto rocambolesca da parte dei due tennisti che a tratti hanno fatto vedere un buon tennis, alternato però anche da tanti errori. Il risultato finale? Il tennista serbo è uscito vincitore in tre set 6-3 1-6 6-3. Nella prima frazione di gioco, Khachanov – con una percentuale di 100% di palle vinte con la prima di servizio (17/17) – ha chiuso la pratica in poco più di mezzora di gioco, cogliendo al volo l’occasione delle difficoltà al servizio del canadese. Tuttavia, la situazione si è immediatamente ribaltata nel corso del secondo set, con Felix che è salito in cattedra, dominando il lungo e in largo, e servendo in maniera “killer”, portando a casa 6 ace e una percentuale di prime intorno al 78%. Nel momento migliore però del numero 27 al mondo, è tornato al top la testa di serie numero 8 che ha ripreso a giocare nel migliore dei modi, chiudendo la partita e avanzando al prossimo turno dove troverà Etcheverry.

[7] T. Machac b. F. Marozsan 6-2 6-3

E Sinner sia! Match veloce e partita a senso unico quella tra Machac e Marozsan. La testa di serie numero 7 del torneo è riuscito a superare il proprio avversario nel giro di un’ora, vincendo 6-2 6-3. Quello di oggi è stato il secondo incontro tra i due tennisti, il primo avvenuto a Vienna lo scorso anno su cemento. Il risultato è stato il solito e ancora una volta il tennista ceco ha dimostrato il suo valore. Nonostante una giornata storta al servizio (49% di prime), il nativo di Beroun è riuscito comunque a portare la partita a proprio vantaggio. Sono ben 19 difatti gli errori non forzati compiuti da Marozsan che ha pagato a caro prezzo qualche sbaglio di troppo. Adesso per il numero 23 al mondo c’è l’esame più importante, la sfida contro il numero 1 Jannik Sinner ai quarti di finale.

T. Etcheverry b. [4] A. Rublev 6-3 6-7(4) 7-6(6)

What a battle 🥵@tometcheverry claims his first Top 20 win on grass after saving two match points, defeating Rublev 6-3 6-7 7-6#TWO25 pic.twitter.com/FRuDPz9sup — Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2025

Continua la stagione poco felice di Andrey Rublev che, un po’ a sorpresa, sull’erba tedesca va ko con Etcheverry al termine di un match durato oltre tre ore. Partenza con il freno a mano tirato per la testa di serie numero 4 del torneo che concede il primo set al suo avversario. Etcheverry non ha alcuna intenzione di mollare la presa nella seconda frazione e – grazie a un break di vantaggio conquistato nel corso del sesto game – ha la possibilità di servire per il match.

E’ proprio qui che la situazione si capovolge: Rublev riesce a trovare il break decisivo, lasciando la battuta dell’argentino a 0, e poi riesce a portare il set al tie-break dove fin dall’inizio prende vantaggio e mette in parità la gara. Nell’ultimo set, nessuno riesce a prendere il sopravvento sull’altro: nessun break e si finisce per la seconda volta consecutiva al tie-break. Ancora una volta il numero 14 al mondo risorge dalle ceneri: sotto 4-2, trova di nuovo la forza per risalire e ha questa volta lui l’opportunità di mettere una croce definitiva sulla partita. Tuttavia, nel momento migliore, con due match point a favore, Etcheverry trova il guizzo giusto per ribaltare ancora una volta la situazione e a vincere la partita.