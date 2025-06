Italiani in campo giovedì 19 giugno: Sinner, Cobolli, Sonego e i doppi azzurri [LIVE su Ubitennis]

Altra giornata a tinte azzurre al Terra Wortmann Open, l’ATP 500 di Halle. Oggi sull’erba tedesca ancora tanta Italia, con il ritorno in primis di Jannik Sinner. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo, sfida il kazako Alexander Bublik (n.45 Atp) per conquistare un posto nei quarti di finale del torneo. La partita è in programma come secondo incontro del pomeriggio, dalle ore 15.30, sulla OWL Arena.

Ma non è finita qui perché in campo in Germania, per gli ottavi di finale, ci saranno altri due italiani: in mattinata Flavio Cobolli contro il canadese Denis Shapovalov, nel primo pomeriggio Lorenzo Sonego contro Alexander Zverev. Tutti e tre i match degli azzurri sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW; ma non solo, perché si potranno seguire live anche su Ubitennis.

SINNER – Quella tra Sinner e Bublik ad Halle è la sfida tra due campioni passati del torneo: nel 2024 il numero uno, e nel 2023 il kazako. Il bilancio complessivo nei precedenti è di 4-1 per Jannik. I due tennisti si sono affrontati l’ultima volta pochi giorni fa al Roland Garros, quando Sinner ha vinto 6-1, 7-5, 6-0. Nel 2023, proprio ad Halle, è arrivata l’unica sconfitta per l’altoatesino: nei quarti è stato costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra, sul risultato di 7-5, 2-0. “Bublik è un gran giocatore, di gran talento e questa è una superficie che gli piace. Mi ha battuto qui ed ha vinto anche un titolo. Cercherò di restare mentalmente freddo e attento. Serve bene e può fare qualsiasi cosa. Sarà un match difficile”, ha commentato l’azzurro.

COBOLLI E SONEGO – Cobolli sta vivendo una stagione in crescita costante, che lo ha portato alla posizione più alta in carriera nel ranking, al n.24, con l’intenzione di entrare nella top 20. Reduce dalla bella vittoria in tre set combattuti contro il talentuoso João Fonseca, Cobolli ha dimostrato la propria duttilità su tutte le superfici durante la sua meravigliosa stagione 2024, che ha incluso tre vittorie in sette partite sull’erba ed i quarti di finale raggiunti ad Eastbourne.

Shapovalov negli ultimi mesi ha già subito diverse sconfitte deludenti, ultima con Arthur Rinderknech la settimana scorsa a Stoccarda. La sua unica partecipazione precedente all’ATP di Halle, nel 2023, si era conclusa al secondo turno. Il match è in programma sul Schauinslandreisen Court, dalle 12; tra i due non ci sono precedenti.

Contro Alexander Zverev sarà vita dura per Lorenzo Sonego – già sconfitto quattro volte su quattro – perché il tedesco non ha mai perso una partita di apertura sull’erba nel corso di questo decennio, ed ha mantenuto intatto questo record con una vittoria comoda e senza perdere set contro Marcos Giron al primo turno di Halle.

Contro Jan-Lennard Struff Lorenzo Sonego ha interrotto una sequenza negativa di quattro sconfitte consecutive. La stagione dell’italiano sembrava promettere bene dopo il suo primo quarto di finale in uno Slam ad Australian Open all’inizio di quest’anno. Ciononostante, quella si è rivelata essere la sua ultima corsa significativa in tour finora.

Da quella edizione del torneo a Melbourne, ha partecipato ad 11 tornei senza riuscire a vincere due partite consecutive in nessuno di essi. In entrambe le sue partecipazioni precedenti al main draw di questo evento, nel 2023 e nel 2024, è arrivato al secondo turno ma è stato eliminato da avversari di alto livello: Jannik Sinner nel 2023 ed Alexander Zverev nel 2024. Il match è in programma sulla OWL Arena dalle 15.30.

DOPPI – La semifinale del torneo di doppio dell’ATP 500 di Halle

vedrà il tandem azzurro composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro i canadesi Felix Auger Aliassime/Denis Shapovalov; l’incontro sarà il primo dalle 15.00 sul Court 2. Il tandem italiano arriva al penultimo appuntamento sull’erba tedesca dopo aver superato in due parziali prima Melo/Zverev, poi Lammons/Withrow. La semifinale del torneo di doppio dell’ATP 500 di Halle sarà il primo incontro dalle 15.00 sul Court 2. A Berlino invece Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Ashlyn Krueger e Jessica Pegula, partita valida per i quarti di finale del WTA 500, con le campionesse Olimpiche che lotteranno con le americane per un posto in semifinale. La sfida tra Errani/Paolini e Krueger/Pegula sarà il secondo e ultimo match sul Court 1.

Italiani in campo giovedì 19 maggio

Flavio Cobolli vs Denis Shapovalov: Schauinslandreisen Court, dalle 12

Lorenzo Sonego vs Alexander Zverev: OWL Arena, dalle 15.30

[1] Jannik Sinner vs Alexander Bublik: OWL Arena, dalle 16.40

[2] Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Felix Auger Aliassime/Denis Shapovalov: dalle 15.00 sul Court 2